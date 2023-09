W tym roku po raz pierwszy wybrani uczniowie szkół podstawowych otrzymają laptopy do nauki. Kto ma do niego prawo i jak skutecznie ubiegać się o laptopa dla ucznia?

Program rozdawania szkolnych laptopów jest na tablicy już od wielu miesięcy. Informacje o cenach i modelach laptopów dla uczniów skapują co kilka tygodni, ale wrzesień się rozpoczął i pora na konkrety. Oto kto dostanie laptop dla ucznia, jak go zdobyć i co taki prezent oznacza.

Jak dostać laptopa dla ucznia?

Laptopy do nauki od rządu nie bez przyczyny są nazywane laptopami dla 4 klasistów. Dzieciom dostarczać je będą szkoły i formalnie muszą tego dokonać do 30 września roku, w którym uczniowie rozpoczynają naukę w IV klasie szkoły podstawowej. Zadbać o to powinien organ prowadzący placówkę oświatową, ale zakupu sprzętu dokonuje ministerstwo cyfryzacji.

Poza pojawianiem się w szkole dzieci nie muszą więc robić nic, ale czujność rodziców jest istotna. Laptopy dla uczniów mogą zostać przekazane na własność lub na podstawie umowy użyczenia. Stroną, która staje się właścicielem lub najemcą sprzętu nie jest uczeń tylko jego opiekun prawny.

W konsekwencji to rodzice muszą dopilnować, żeby sprzęt być przekazywany przez okres 5 lat od momentu przyjęcia go na własność. W dużej mierze to oni także są odpowiedzialni za zainstalowane na nim oprogramowanie.

Oprogramowanie laptopa dla ucznia

Laptopy które trafią do uczniów, będą wyposażone w system operacyjny oraz dostęp do pakietu biurowego. W przyszłości mogą się na nich pojawiać także cyfrowe wersje podręczników szkolnych i inne pomoce edukacyjne. Można też liczyć na 36 - miesięczną gwarancję dostawcy sprzętu. Musi on zareagować na zgłoszenie awarii w ciągu jednego dnia.

Warto jednak wiedzieć w jaki sposób nasze dziecko korzysta z laptopa dla ucznia. Dodatkowe oprogramowanie będzie można na nim zainstalować zupełnie swobodnie i formalnie decyduje o tym szkoła lub rodzic. Uczeń, który w ferworze poznawania cyfrowego świata zdecyduje się na korzystanie z nieodpowiednich lub nielegalnych programów i treści, nie jest za to odpowiedzialny. Cała wina spływa na rodzica.

Opiekunowie prawni ucznia mogą odmówić przyjęcia laptopa dla 4 klasisty na własność, ale i tak przyjąć sprzęt. Wtedy jest im on przekazywany na podstawie umowy użyczenia. Formalnym właścicielem komputera dziecka jest wtedy organ prowadzący szkołę (zazwyczaj urząd gminy). Umowa użyczenia nie zwalnia jednak opiekunów od odpowiedzialności za stan laptopa oraz dane na nim utrzymywane.

Źródła: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Cyfryzacji