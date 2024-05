Chyba nie ma gracza, który nie znałby nazwy Larian Studios. To niezależne studio deweloperskie dało nam przecież jedną z największych erpegowych perełek ostatnich lat – Baldur’s Gate 3. Teraz zaś poinformowało, że właśnie otwiera nowe, polskie studio, w samej stolicy.

Baldur’s Gate 3 pozostawił nas wszystkich, fanów klasycznych erpegów, z szeroko otwartymi ustami. Tak niesamowitej gry, z tyloma wyborami, różnymi ścieżkami i możliwymi zakończeniami chyba jeszcze nie było. A przynajmniej nie w ostatniej dekadzie. Dość powiedzieć, że Baldur’s Gate 3 zgarniał jedną nagrodę za drugą. Ba, sami doceniliście ten niezwykły w naszym plebiscycie Produkt Roku WP 2023 głosując na niego znacznie częściej niż pozostałych pretendentów. Efekt – Baldur’s Gate 3 dosłownie zdeklasował konkurencję zostając najlepszą grą 2023 roku. A wspominamy o tym dlatego, że twórcy tego hitu - Larian Studios ogłosiło właśnie plany otwarcia u nas swojego nowego studia.

Larian Studios oficjalnie wchodzi do Polski

Co ciekawe, parę lat temu, informowaliśmy w procesie produkcji Baldur’s Gate 3 uczestniczą tez Polacy z katowickiego Anshar Studios. Najwyraźniej Larian Studios dostrzegło potencjał polskiej sceny gamingowej i zdecydowało się otworzyć nowe studio właśnie w Polsce, w naszej stolicy. Szefową Larian Studios Warsaw została Urszula Jach. Decyzja o stworzeniu tego studia zapadła zaś ponoć podczas ubiegłorocznej edycji Game Industry Conference w Poznaniu, co potwierdził zresztą Swen Vincke, CEO Larian Studios.

Jak sam powiedział uzasadniając decyzję: „Zeszłoroczna wizyta na Game Industry Conference w Poznaniu potwierdziła to, o czym myślałem od dłuższego czasu - jest tu bardzo dużo talentów i wielu deweloperów, którzy myślą jak my. Co więcej, wielu z nich chce pracować właśnie nad grami RPG, więc to idealne połączenie. Nasz plan dotyczący polskiego studia jest bardzo prosty – zbudować zespół, który będzie mógł pracować nad naszymi dwoma nowymi i bardzo ambitnymi grami RPG, jednocześnie ciesząc się z owoców swojej pracy. Jesteśmy firmą, w której inicjatywa płynie od dołu, więc nie mogę się doczekać, co nowego przyniosą nam pracownicy warszawskiego studia. Myślę, że będzie to działać naprawdę dobrze”.

Źródło: mat. prasowe