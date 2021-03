Menedżer haseł LastPass od 16 marca ogranicza funkcjonalności zawarte w planie Free. Producent zachęca tym samym do skorzystania z subskrypcji płatnego planu, aby mieć dostęp do zapisanych danych na wielu platformach jednocześnie.

LastPass Free - menedżer haseł, ale tylko na jeden typ urządzeń

Jeśli korzystacie z menedżerów haseł, to pewnie LastPass obił Wam się o uszy. To dość popularna alternatywa do programów, takich jak 1Password, czy Dashlane. Pozwala na bezpieczne przechowywanie zaszyfrowanych haseł i logowanie się do witryn lub aplikacji bez konieczności ich wpisywania.

LastPass jest dostępny na wszystkie platformy - macOS, Windows, czy Linux oraz Android i iOS. Do tej pory synchronizacja między wszystkimi urządzeniami była dostępna w bezpłatnej wersji.

Niestety po zmianach, które nastąpią już wkrótce, bo 16 marca - pakiet Free umożliwi synchronizację haseł tylko na jednym typie urządzeń. Oznacza to, że jeśli w dniu zmian użyjesz aplikacji najpierw na telefonie - to LastPass będzie synchronizował hasła tylko na urządzeniach mobilnych (bez względu na system, na jakim pracują).

Synchronizacja haseł między komputerem, a telefonem? Zapłać za pakiet Premium

Typy urządzeń, jakie wyróżnia producent to komputery (wszystkie przeglądarki funkcjonujące na komputerach stacjonarnych i laptopach) oraz urządzenia mobilne (telefony, smartwatche oraz tablety). Subskrypcja pakietu Premium lub Families jest jedynym rozwiązaniem dla chcących korzystać z LastPass na obu typach urządzeń jednocześnie.

LastPass - dostępne typy urządzeń

Jak wybrać aktywne urządzenie w LastPass? Wybór nastąpi automatycznie podczas pierwszego logowania w dniu wprowadzenia zmian. Dla użytkowników planu Free przygotowano możliwość trzykrotnej zmiany aktywnego typu urządzenia.

Ponadto, 17 maja zostanie ograniczone wsparcie e-mail dla osób bez aktywnej subskrypcji Premium lub Families. Osoby korzystające z bezpłatnej wersji LastPass nie uzyskają pomocy ze strony producenta.

LastPass Premium - cena

Aktualnie trwa promocja obniżająca ceny pakietów LastPass Premium i Families o 25%.

LastPass Premium - $2.25 miesięcznie ( ok. 9 zł )

- $2.25 miesięcznie ( ) LastPass Families - $3 miesięcznie (ok. 12 zł) (pakiet Families niesie ze sobą te same opcje, co Premium - z tym, że jest przeznaczony dla maksymalnie 5 użytkowników).

Aplikację LastPass można pobrać ze strony producenta.

Jeśli korzystacie z tego rodzaju oprogramowania - napiszcie w komentarzach, jaki według Was jest najlepszy menedżer haseł.

Źródło: logmeininc.com

