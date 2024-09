Wszystko wskazuje na to, że Legacy of Kain: Soul Reaver powróci jako remaster. W sieci pojawił się zwiastun oraz potencjalna data premiery. Na kilka godzin przed potężnym pokazem State of Play.

Dziś, w nocy z 24 na 25 września, odbędzie się State of Play. Sony zamierza zaprezentować łącznie ponad 20 gier na PS5 oraz PS VR2. Oficjalnej listy nie znamy, ale przecież branża gier przeciekami stoi, a te bywają naprawdę interesujące.

Powrót Legacy of Kain: Soul Reaver

Internauta o pseudonimie Wario64 publikuje zwiastun nowej wersji Legacy of Kain: Soul Reaver 1 i Legacy of Kain: Soul Reaver 2. Dwie odświeżone wersje gier mają znaleźć się w specjalnej edycji z okazji 25 urodzin Soul Reaver. Oczywiście nie wiemy, czy będzie to produkcja ekskluzywna, czy też nie.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że premiera rocznicowej edycji odbędzie się 10 grudnia 2024 r. Na potwierdzenie bądź zaprzeczenie tych doniesień nie musimy długo czekać.

State of Play już dziś

Dziś o północy z 24 na 25 września odbędzie się trzydziestominutowy pokaz State of Play. Można jedynie spekulować, co zaprezentują “niebiescy”. Mocnym kandydatem jest remaster Horizon Zero Dawn – mnogość branżowych plotek może sugerować, że coś jest na rzeczy. W podobnym tonie mówi się o Days Gone – Sony również może pokusić się o prezentację zremasterowanej wersji gry.

Być może poznamy kolejne tytuły, które zasilą listę PS5 Pro Enhanced - gier, które zostaną dostosowane do PS5 Pro. Jedno wydaje się pewne: nie zabraknie remasterów. Cieszycie się z tego powodu?

Źródło: X/Wario65