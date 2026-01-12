Google gotowy na przyszłość zakupów. Powstał nowy standard

Google uruchomił Universal Commerce Protocol, czyli otwarty standard zakupowy, stworzony z myślą o agentach AI.

Jednym z potencjalnych zastosowań generatywnej sztucznej inteligencji jest automatyzacja procesów zakupowych. Idea jest taka, by użytkownik zamiast poświęcać długie godziny na przeglądanie i analizowanie oferty różnych sklepów, mógł po prostu wydać swojemu chatbotowi polecenie typu “znajdź najlepiej ocenianą matę do jogi do 100 zł i zamów ją do mojego domu”.

Na rynku istnieją już agenty AI, które potrafią dokonywać zakupów, ale ich działanie polega z reguły na "przeklikiwaniu" się przez stronę internetową sprzedawcy. Gdy prosisz inteligentną przeglądarkę o kupno jakiegoś produktu, ta analizuje witrynę sklepu internetowego i wypełnia wszystkie formularze w sposób, w jaki zrobiłby to człowiek. Jest to jednak metoda wolna, zasobożerna i nieefektywna.

Universal Commerce Protocol to nowy standard automatyzacji zakupów

Główną barierą w automatyzacji zakupów był dotychczas brak porozumienia między różnymi systemami. Google, wspólnie z kilkudziesięcioma partnerami, ogłosił powstanie Universal Commerce Protocol, który ma rozwiązać ten problem.

UCP to otwarty standard pełniący rolę "uniwersalnego tłumacza", dzięki któremu platformy AI, aplikacje i sklepy internetowe mogą błyskawicznie wymieniać dane bez konieczności budowania osobnych, kosztownych połączeń dla każdego sprzedawcy z osobna.

W opracowaniu nowego protokołu, oprócz Google’a, wzięły udział również firmy Adyen, American Express, Ant International, Best Buy, Carrefour, Chewy, Commerce, Etsy, Flipkart, Gap, Kroger, Lowe’s, Macy’s, Mastercard, PayPal, Sephora, Shopee, Shopify, Stripe, Target, The Home Depot, Ulta Beauty, Visa, Walmart, Wayfair, Worldpay oraz Zalando.

Zakupy zrobisz bezpośrednio w wyszukiwarce Google

Google zapowiedział, że w pierwszej kolejności Universal Commerce Protocol zostanie zintegrowany z trybem AI w jego wyszukiwarce w USA. Gdy sztuczna inteligencja znajdzie produkt spełniający zdefiniowane przez użytkownika kryteria, finalizację zakupu będzie można zlecić dwoma kliknięciami bezpośrednio z poziomu wyników wyszukiwania.

Google zapowiedział także rozwiązanie o nazwie Direct Offers, dzięki któremu tryb AI będzie w stanie proponować użytkownikom spersonalizowane oferty i rabaty w wynikach wyszukiwania.