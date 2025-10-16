Ponad 3,7 metrów. Gigantyczna lama na Poznań Game Arena

Już w październiku Poznań przywita uczestników targów gier z wyjątkową konstrukcją. Będzie to ponad 3,7-metrową Lamą z gry LEGO® Fortnite.

W dniach 24–26 października Poznań ponownie zamieni się w centrum świata gier i technologii za sprawą kolejnej edycji targów Poznań Game Arena. Wśród licznych atrakcji szczególną uwagę odwiedzających przyciągnie monumentalna Lama Zaopatrzeniowa LEGO® Fortnite, zbudowana w całości z klocków LEGO. Imponująca replika, znajdująca się w strefie LEGO Polska, mierzy aż 3,7 metra wysokości i składa się z ponad 234 tysięcy elementów.

Impreza jest znana jako największe targi gier w Polsce i przyciąga tysiące graczy oraz entuzjastów cyfrowej rozrywki. Strefa LEGO Polska została zaprojektowana tak, aby przyciągnąć uwagę wszystkich obecnych, a centralny punkt stanowić będzie instaspot z figurą lamy z LEGO Fortnite. Budowla imponuje nie tylko rozmiarem, ale i precyzyjnym wykonaniem, nad którym specjaliści pracowali setki godzin.

Na projekt zużyto dokładnie 234 623 klocki LEGO. Zespół poświęcił na budowę 850 godzin, aby efekt końcowy ważący ponad tonę i mierzący 3,7 metra w pełni oddawał charakter lamy z gry. Replika to nie tylko atrakcja dla fanów LEGO i gier, lecz także przykład wysiłku i współpracy projektantów z całego świata.

Strefa LEGO na tegorocznych targach Poznań Game Arena zaoferuje uczestnikom znacznie więcej niż lamę z klocków. Odwiedzający będą mogli wziąć udział w kreatywnej rozgrywce LEGO® Fortnite Oddyssey, sprawdzając swoje umiejętności w interaktywnej strefie gier.

Dla miłośników budowania przygotowano strefę freebuildingu oraz wyjątkową okazję do współtworzenia ogromnej makiety LEGO® Minecraft®, do której każdy będzie mógł dodać własny element. Całość dopełni ekspozycja najciekawszych zestawów LEGO inspirowanych światem gier i popkultury, tworząc przestrzeń pełną kreatywności i zabawy.