Lamzu wprowadza na rynek najnowszą myszkę - Maya 4K. Po serii sukcesów z modelami Atlantis, Atlantis Pro oraz 4K i ergonomicznym Thorn, przyszedł czas na prezentację nowej myszki, która z pewnością zrobi wrażenie na amatorach i profesjonalistach w grach komputerowych.

Najlepsza myszka gamingowa powinna być solidna, precyzyjna, lekka, wytrzymała. Wymieniać można praktycznie bez końca, a potencjalnych zainteresowanych z pewnością ucieszy fakt, iż rynek "myszkowy" tętni życiem i nowości nie brakuje. Jedną z nich jest Maya 4K od producenta Lamzu.

Lamzu Maya 4K w szczegółach

Nowy model Maya 4K od Lamzu został stworzony z myślą o graczach poszukujących bezkompromisowego rozwiązania. Łączy elegancki, klasyczny wygląd bez perforacji na powierzchni oraz niską wagę, która wynosi tylko 45 gramów (dla porównania ultralekka myszka gamingowa Viper V3 Pro waży 54 g). Dzięki użyciu ultralekkich materiałów i przemyślanej budowie wewnętrznej, myszka gwarantuje zarówno sztywność, jak i trwałość.

Myszka Maya 4K została zaprojektowana tak, aby sprostać oczekiwaniom każdego gracza. Niezależnie od preferowanego chwytu – Palm Grip, Claw Grip czy Fingertip Grip – Maya 4K zapewni komfort użytkowania.

Lamzu Maya 4K posiada komponenty najwyższej klasy. Zaawansowany sensor optyczny PixArt 3395 zapewnia rozdzielczość do 26 000 DPI, natomiast innowacyjny mikrokontroler Nordic 52840 gwarantuje efektywną transmisję danych przy częstotliwości próbkowania 4000Hz. Jest to optymalny wybór dla graczy używających monitorów o dużej rozdzielczości i wysokiej częstotliwości odświeżania.

W myszy Maya 4K zastosowano główne przełączniki opracowane przez Lamzu we współpracy z renomowanym producentem Huano. Przełączniki Huano Transparent Blue Shell Pink Dot odznaczają się wyrazistym i szybkim kliknięciem oraz długą trwałością. Sprawdzony enkoder TTC Silver, który był już używany w poprzednich modelach Lamzu, również został wykorzystany w tej nowej myszce.

Maya 4K to mysz bezprzewodowa, która dzięki wbudowanej baterii umożliwia do 80 godzin grania na pojedynczym ładowaniu (przy częstotliwości próbkowania 1000Hz). Dołączony do zestawu lekki kabel USB-A na USB-C pozwala na grę w trybie przewodowym podczas ładowania baterii, co gwarantuje ciągłość rozgrywki.

Myszka działa w trybie Plug&Play, co oznacza brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania do jej podstawowego użytkowania. Producent oferuje jednak zaawansowaną aplikację, którą można pobrać ze swojej strony internetowej, umożliwiającą dokonanie szczegółowych ustawień.

Sugerowana cena w polskich sklepach wynosi 539 zł.

Źródło: informacja prasowa