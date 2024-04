Razer przedstawia ekskluzywną podkładkę pod mysz dla graczy. Jest to pierwsza na świecie w pełni podświetlana diodami LED podkładka gamingowa. Trzeba przyznać, że wygląda znakomicie. I swoje kosztuje.

Jaka podkładka pod mysz do gier będzie najlepsza? Wszystko sprowadza się do jednego: wybór musi być podyktowany naszymi potrzebami. Znaczenie ma rozmiar, jakość materiałów, precyzja oraz sam wygląd. I tu do akcji wkracza firma Razer z nowym produktem - Razer Firefly V2 Pro. Najnowszy produkt Razer przyciąga wzrok swoim krawędziowym oświetleniem LED i oferuje intensywne oświetlenie całej powierzchni.

Razer Firefly V2 Pro w szczegółach

Podkładka Firefly V2 Pro została stworzona z myślą o graczach oczekujących precyzji i szybkości ruchów. Powierzchnia podkładki z mikroteksturą i niskim współczynnikiem tarcia doskonale współdziała z nowoczesnymi czujnikami optycznymi, zapewniając doskonałą responsywność. Podkładka posiada 15 niezależnych stref oświetleniowych, które można konfigurować za pomocą Razer Chroma RGB, oferując graczom spektakularne efekty świetlne podczas rozgrywki.

Razer Firefly V2 Pro nie tylko cieszy oko swoją estetyką, ale również jest wyposażona w funkcjonalne rozwiązania. Zintegrowany port USB-A idealnie nadaje się do podłączenia odbiornika myszy bezprzewodowej. Dodatkowo, podkładka zawiera wygodny, odłączany kabel USB-C, co umożliwia ładowanie urządzeń, na przykład myszy. Antypoślizgowa powierzchnia podkładki zapewnia stabilność w każdej sytuacji, co gwarantuje komfort nawet podczas intensywnej gry.

Nowoczesny design oraz innowacja

Oświetlenie zapewnia niezapomniane wrażenia wizualne, a specjalnie zaprojektowana powierzchnia gwarantuje wyjątkową precyzję myszy, co znacznie podnosi poziom rozgrywki. Dzięki możliwościom konfiguracji oświetlenia za pomocą Razer Chroma RGB, każdy gracz może dostosować wygląd podkładki do swojego stylu, tworząc jednocześnie niesamowity klimat do gry.

Nowa podkładka będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Czarną wersję wyceniono na 399 zł. Z kolei biała wersja podkładki została wyceniona na 439 zł.

Źródło: Razer, zdjęcie otwarcia: Razer