Firma Lenovo nie zamierza spoczywać na laurach i wprowadza nowe wersje laptopów Legion 7 i Legion Slim 7 – podobno mają być to najwydajniejsze i najbardziej mobilne modele dla graczy. Na dostępność sprzętu jednak będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Lenovo Legion 7 – najpotężniejsze laptopy dla graczy

Modele Legion 7 i Legion 7i wyróżniają się elegancką stylistyką, która powinna wpaść w oko graczom i entuzjastom. Producent zastosował wytrzymałą obudowę z aluminium i magnezu, którą wzbogacono efektowną, podświetlaną klawiaturą (ta została ulepszona, dzięki czemu powinna lepiej spełniać wymagania graczy).

Nowe modele wyposażono w 16-calową matrycę o rozdzielczości 2560x1600 px (proporcje 16:10). Zastosowany panel wyróżnia się wysoką częstotliwością odświeżania (do 240 Hz), a do tego oferuje wysoką jasność (do 1250 nitów) i bardzo dobre odwzorowanie kolorów (100% przestrzeni DCI-P3).

Nie bez znaczenia jest też mocna specyfikacja – w zależności od wersji producent zastosował najnowsze procesory Intel Core 12. generacji HX (Legion 7i) lub AMD Ryzen 6000HX (Legion 7). Oprócz tego przewidziano topowe karty graficzne (nawet GeForce RTX 3080 Ti (TGP do 175 W) lub AMD Radeon RX 6850M XT. Nie zapomniano też o odpowiednim chłodzeniu, które ma zapewniać optymalne temperatury pracy podzespołów – zastosowana konstrukcja bazuje na komorze parowej i automatycznie dostosowuje prędkość obrotową wentylatorów.

Modele Legion 7 i Legion 7i ważą 2,3 kg, ale są cieńsze od poprzedników (ich grubość wynosi zaledwie 19 mm). Producent zadbał także o mocną baterię o pojemności aż 99,99 Wh, a dodatkowym atutem jest system szybkiego ładowania przez USB Typ C o mocy do 135 W.

Laptopy Lenovo Legion 7 mają trafić do sprzedaży w lipcu. Konfiguracje z procesorami Intel mają być dostępne w cenach od 2999 euro, natomiast konfiguracje z procesorami AMD Ryzen i kartami AMD Radeon (AMD Advantage Edition) od 2599 euro.

Lenovo Legion Slim 7 – najbardziej mobilne laptopy do gier

Modele Legion Slim 7 i Legion Slim 7i też zaliczają się do 16-calowych konstrukcji, ale są bardziej kompaktowe – całość waży jedyne 2 kg i ma zaledwie 16 mm grubości. Duża w tym zasługa metalowej obudowy typu unibody z aluminium i magnezu (w ofercie pojawią się dwie wersje kolorystyczne: Onyx Grey i Storm Grey).

Producent zastosował 16-calową matrycę o rozdzielczości 2560x1600 px (proporcje 16:10). Warto jednak dodać, że seria jest dostępna w trzech opcjach ekranów, w tym także z panelem o częstotliwości odświeżania do 240 Hz (w standardzie 165 Hz) i opcjonalnym panelem Mini-LED.

Dostępne konfiguracje obejmują procesory Intel Core 12. generacji H (Legion Slim 7i) oraz AMD Ryzen 9 6000H (Legion Slim 7), a także karty graficzne GeForce RTX 3070 (do 100 W Boosted TGP) lub mobilną grafikę AMD Radeon RX 6800S. Do chłodzenia wykorzystano autorski układ chłodzenia Lenovo Legion Coldfront 4.0, a całość wspomaga system Legion A.I. Engine 2.0, równoważący parametry pracy GPU i CPU w taki sposób, by uzyskać możliwie najlepszą wydajność.

Podobnie jak w większym modelu, producent zastosował mocną baterię o pojemności 99,99 Wh z szybkim ładowaniu o mocy do 135 W przez USB typ C. Mniej energochłonne podzespoły powinny tutaj przełożyć się na dłuższy czas pracy na baterii.

Lenovo Legion Slim 7i z procesorem Intel Core będzie dostępny od czerwca, a ceny podstawowej konfiguracji mają zaczynać się od 1999 euro. Wersja Legion Slim 7 z procesorem AMD Ryzen i kartą AMD Radeon (AMD Advantage Edition) trafi do sprzedaży w lipcu i będzie kosztować od 1899 euro.

Źródło: Lenovo