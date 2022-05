Firma Corsair głównie jest kojarzona z pamięciami, zasilaczami, chłodzeniami i obudowami komputerowymi. Producent nie zamierza na tym poprzestawać i przygotowuje też nowe produkty - amerykańska marka planuje wejść na rynek… laptopów dla graczy.

Corsair wejdzie na rynek laptopów – znamy specyfikację pierwszego modelu

W bazie benchmarka Geekbench pojawiły się wpisy, które ujawniają specyfikację pierwszego modelu producenta. I wiecie co? Jest na co czekać!

Corsair Voyager/Xenomorph, bo właśnie taką nazwę ma nosić pierwszy laptop producenta, to wyjątkowo potężny sprzęt. W środku znalazł się bowiem 8-rdzeniowy/16-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 6900HX z najnowszej generacji Rembrandt (Zen 3+), 16 GB pamięci RAM i karta graficzna AMD Radeon RX 6800M (topowy mobilny model RDNA 2).

Szczegóły dotyczące matrycy, czasu pracy na baterii, chłodzenia czy wyglądu jeszcze nie są znane. Można jednak podejrzewać, że Corsair Voyager/Xenomorph będzie zaliczać się do konstrukcji zgodnych ze standardem AMD Advantage – to specjalne, gamingowe modele z procesorem i kartą AMD, które mają spełniać wyśrubowane wymagania „czerwonych” (a przez to lepiej spełniać wymagania graczy).

Corsair na razie nie potwierdził planów wydania laptopa, ale, według informacji serwisu VideoCardz, sprzęt miałby zadebiutować już w czerwcu. Cena? Można podejrzewać, że taki laptop na pewno nie będzie należeć do najtańszych propozycji.

Źródło: Geekbench, VideoCardz