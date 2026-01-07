Windows w odwrocie? Kolejna konsola otrzyma SteamOS

Podczas, gdy Microsoft próbuje ratować rynek konsol przenośnych z Windowsem z pomocą odchudzonej wersji systemu, kolejny model otrzymuje system SteamOS. Tym razem Lenovo wypuści drugi wariant

SteamOS jest częścią większego zjawiska, jakim jest rosnący procent komputerów z dystrybucją systemu Linux. W 2025 roku różne wersje systemu z tym jądrem trafiły na 4,7% sprzętów. W przypadku urządzeń na platformie Steam udział ten wynosi 3,58%, co jest wynikiem lepszym niż w przypadku systemów MacOS, mających łącznie 2,18%. Taki wynik platforma zawdzięcza między innymi premierze konsol Steam Deck.

Konsola Valve to główny motor napędowy SteamOS, ale system ten powoli otwiera się na nowe urządzenia. Pierwszym producentem, który udostępnił na rynku przenośną konsolę z tą wersją oprogramowania, było Lenovo z Legion Go S. Na targach CES 2026 dostaliśmy potwierdzenie, że współpraca między dwoma firmami trwa, a najnowszy handheld otrzyma alternatywną wersję.

Lenovo Legion Go 2 ze SteamOS – kiedy premiera?

Gracze, którzy czekali na Lenovo Legion Go 2 w wersji z systemem SteamOS, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Wersja z Windowsem trafiła na rynek z końcem października, a tymczasem na wariant z systemem od Valve przyjdzie poczekać jeszcze dobrych kilka miesięcy. Producent nie podał szczegółowej daty premiery, ale najnowsza odsłona przenośnej konsoli pojawi się w sklepach w czerwcu 2026 roku.

Cena? Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych ta sama, co w przypadku wersji z Windowsem. Za 1199 dolarów otrzymujemy sprzęt z 8,8-calowym ekranem OLED o rozdzielczości 1920x1200 pikseli z opcją odświeżania do 144 Hz razem z VRR. Do wyboru będą dwa warianty z różnymi układami obliczeniowymi: Ryzen Z2, wspierany przez 16 GB RAM-u i z 1 TB przestrzeni dyskowej oraz Ryzen Z2 Extreme z 32 GB RAM-u i 2 TB pamięci na pliki. Ceny za mocniej wyposażony wariant jeszcze nie poznaliśmy.

Lenovo Legion Go 2 z certyfikatem Steam OS

Lenovo Legion Go 2 wyróżniają odczepiane kontrolery, którymi możemy grać, odstawiając ekran na przykład na blacie. Przy masie rzędu 920 gramów może się to okazać przydatne. Do tego jeden z joysticków dzięki specjalnej przystawce może pełnić funkcję myszki. Te rozwiązania, jak i implementacja slotu na karty Micro SD mogły przyczynić się do wydłużenia okresu oczekiwania na wersję ze Steam OS.

Źródło: Lenovo StoryHub