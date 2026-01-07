Pokaz siły MSI. Nowe modele dla każdego użytkownika

MSI pokazało na CES 2026 całkowicie przeprojektowane laptopy Prestige oraz nowe modele gamingowe Raider, Stealth i Crosshair. Wśród nowości także Modern S i specjalna edycja Claw 8 AI+.

MSI odsłoniło pełną linię na 2026 r. Seria Prestige dostała nowy design, lżejsze obudowy i procesory Intel Core Ultra Series 3. Gamingowe Raider, Stealth i Crosshair zaprojektowano od zera, z ulepszonym chłodzeniem i układem portów. Pojawiła się też seria Modern S oraz Claw 8 AI+ Glacier Blue.

Prestige: lekkość, OLED i praca na baterii

Prestige 14 waży 1,32 kg, a Prestige 16 1,59 kg. Aluminiowe obudowy, łagodniejsze linie i chłodzenie z komorą parową mają zapewnić ciszę poniżej 30 dBA. Producent deklaruje ponad 30 godzin odtwarzania wideo 1080p i skok wydajności dzięki Intel Arc B390.

Wariant Prestige 16 Flip dodaje format 2-w-1 z ekranem dotykowym i rysikiem. MSI Nano Pen ma slot w spodzie obudowy i ładuje się podczas przechowywania. Krótkie ładowanie 15 s ma dać ok. 45 min pracy, a pełne zajmuje 30 s. Dostępna jest funkcja Copilot "naciśnij i mów".

Ekrany i bezpieczeństwo w biznesie

Nowy Action Touchpad jest o 53 proc. większy i ma konfigurowalne strefy gestów. Wsparcie obejmuje TPM 2.0, Windows Hello (odcisk palca i twarz) oraz Smart Guard. Na liście jest OLED 2.8K 120 Hz z VRR i DisplayHDR True Black 1000. To key features dla laptopa biznesowego.

Prestige 13 AI+ waży 899 g i pozostaje ultralekkim 13-calowym laptopem ze stopu magnezu i aluminium. Zyskuje moc dzięki Intel Core Ultra Series 3 oraz pełen pakiet zabezpieczeń. Celuje w mobilnych profesjonalistów, którzy nie chcą kompromisów.

Modern S: szeroki wybór portów i lekka obudowa

Modele Modern 14S oraz Modern 16S AI+ stawiają z kolei na metalowe akcenty i łagodniejsze linie. Cała linia ma dwa sloty RAM, a w portach znajdziemy USB-A, USB-C z DP/PD, HDMI, RJ-45 i czytnik Micro SD. Obudowa ma 11,1 mm grubości, a Modern 14S OLED startuje od 1,3 kg.

Raider, Stealth i Crosshair: maksymalna moc dla graczy

Raider 16 Max HX to do 300 W mocy systemu (175 W dla RTX 5090/5080 i 125 W dla Intel Core Ultra 200HX). Chłodzenie Cooler Boost Trinity ma trzy wentylatory, sześć rurek i pięć wylotów. Ekran OLED 2.5K 240 Hz z VESA DisplayHDR True Black 1000 wspiera AAA i projekty kreatywne.

Stealth 16 AI+ (poniżej 2 kg, 16,6 mm) zdobył CES Innovation Award. Oferuje baterię 90 Wh, więcej mocy dzięki ulepszonemu Cooler Boost, bogate porty (m.in. Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ-45) oraz dwa sloty na RAM i SSD. To połączenie mobilności i wydajności.

Crosshair i Claw 8 AI+: stylistyka i wydajność

Crosshair 16 Max HX/HX wykorzystuje Intel Core Ultra 200HX i RTX 50, dostarczając 200 W mocy systemu. Opcjonalny OLED QHD+ 165 Hz, nowy układ portów (w tym TB4) i 24-strefowa klawiatura RGB wzmacniają wrażenia. To propozycja dla entuzjastów rywalizacji.

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition otrzymał lodowo-niebieskie wykończenie i procesory Intel Core Ultra 200V z Arc Xe2. Zachowuje specyfikację flagowej wersji, oferując wydajność handhelda w wyrazistej stylistyce. Edycja łączy e-sportowy klimat z gamingowym charakterem.