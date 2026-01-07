Idealne do kodowania i dla graczy? Laptopy Lenovo rozwijają ekrany

CES 2026 służy do tego, by pokazywać przyszłościowe koncepty. Takie są właśnie Lenovo ThinkPad Rollable XD i Legion Pro Rollable. Podejścia producenta do rozwijanych ekranów widzieliśmy już wcześniej, ale tym razem są to w pełni działające wersje.

Lenovo pokazało jeszcze w ubiegłym roku działającego i dostępnego komercyjnie na wybranych rynkach laptopa z rozwijanym ekranem. Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. Pozwalał on na zmianę przekątnej z 14 do 16 cali poprzez przesunięcie części ekranu ku górze. Rozwiązanie nie jest już dostępne w większości sklepów, gdyż najpewniej producent pokazał jego następcę na targach CES 2026. Tym razem znalazło się też coś dla graczy.

Lenovo ThinkPad Rollable XD zawija ekran u góry

Kontynuacją idei ekranu rozszerzanego ku górze jest Lenovo ThinkPad Rollable XD. Ten zwiększa przekątną ekranu z 13,3 do 16 cali, co daje o 50 proc. więcej przestrzeni roboczej. Panel OLED w tym przypadku nie ukrywa się w obudowie, jak w poprzednim rozwiązaniu producenta, ale wędruje na tylną część klapy.

To pozwala na nowe rozwiązania, jak chociażby przeniesienie części najważniejszych informacji na tylną część rozwijanego ekranu. Dzięki temu możemy zobaczyć chociażby informacje o pogodzie czy skorzystać z funkcji nowo zapowiedzianego przez Lenovo i Motorolę asystenta Qira. Stopień wysunięcia ekranu możemy kontrolować za pomocą przycisku lub poprzez przesuwanie palcem po krawędzi.

Koncept laptopa Lenovo ThinkPad Rollable XD

Laptop pozostaje konceptem, choć przy okazji Lenovo zapowiedziało już, że tył obudowy powstał we współpracy z firmą Corning, która dostarczyła szkło Gorilla Glass Victus 2. Producent nie doprecyzował, czy ekran jest dotykowy, a jeśli tak, to czy możemy też korzystać niezależnie z tylnej części.

Idealny laptop dla graczy? Lenovo Legion Pro Rollable rozciąga ekran na boki

Legion Pro Rollable to propozycja skierowana do entuzjastów gier komputerowych. Ekran OLED tego modelu rozszerza się z 16 do 21,5 cala, a także do 24 cali, jednak tym razem dzieje się to po lewej i prawej stronie obudowy. Laptop pozwala korzystać z panelu w trzech trybach. Focus wykorzystuje najmniejszą przekątną, Tactical zwiększa rozmiar do 21,5 cala, a największy panel włączy się w trybie Arena.

Lenovo Legion Pro Rollable z maksymalnie rozłożonym ekranem

Wiemy, że koncept Lenovo Pro Rollable będzie wyposażony w układy NVIDIA RTX 5090 oraz jednostkę Intel Core Ultra. Obsłuży między innymi nową generację DLSS 4.5. Rozwiązanie oparto na laptopie Legion Pro 7i, więc zyskujemy podświetlenie RGB na klawiaturze oraz w okolicy wylotów powietrza. Na razie nie zapowiedziano, czy trafi na sklepowe półki, ale cena z pewnością byłaby wysoka.

