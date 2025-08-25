Procesory

Nowe procesory do laptopów. Ujawnił, co przygotowuje Intel i AMD

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
W sieci pojawiły się przecieki dotyczące nadchodzących generacji procesorów Intela i AMD, które mają trafić do nowych laptopów w latach 2026 i 2027. Niestety, nie wszystkie modele będą całkowicie nowe.

Sytuacja na rynku laptopów zmienia się jak w kalejdoskopie – praktycznie co roku trafiają do sprzedaży nowe konstrukcje, oparte na ulepszonych procesorach i kartach graficznych. Tego typu sprzęt planowany jest z dużym wyprzedzeniem, a producenci już teraz szykują kolejne premiery. 

Użytkownik momomo_us opublikował w serwisie X slajdy, które rzekomo przedstawiają plany wydawnicze Intela i AMD dotyczące nowych procesorów do laptopów. Materiały te są nieoficjalne, a autor nie podał ich źródła, dlatego należy podchodzić do nich z pewną ostrożnością. Warto jednak zaznaczyć, że ujawnione informacje pokrywają się z wcześniejszymi przeciekami, co zwiększa ich wiarygodność.

Nowe procesory AMD 

AMD szykuje kilka nowych serii procesorów. Niestety, rok 2026 nie przyniesie większych nowości – w ofercie mają się pojawić jedynie jednostki Gorgon Point, będące w praktyce odświeżonymi modelami z serii Ryzen AI 300 (Strix Point)

Prawdziwe zmiany nadejdą dopiero w 2027 r., wraz z premierą architektury Zen 6. W topowym segmencie mają zadebiutować układy Gator Range (najprawdopodobniej będą one bazować na konstrukcji z desktopowych jednostek), a w segmentach premium i mainstream – konstrukcje Medusa Point.

Plany wydawnicze procesorów
W 2027 r. AMD planuje wydać modele Gator Range (na slajdzie najpewniej znalazła się literówka)

Warto zauważyć, że przynajmniej do 2028 r. nie pojawią się następcy procesorów AMD Ryzen AI MAX+ 300 (Strix Halo) z mocną zintegrowaną grafiką, ani też Ryzen 7020 (Mendocino) dla budżetowych laptopów.

Nowe procesory Intela 

Intel planuje wprowadzić na rynek nowe układy nieco szybciej. Pod koniec 2025 r. mają zadebiutować procesory o nazwie kodowej Panther Lake-H, przeznaczone dla wydajniejszych laptopów do gier i pracy, które zastąpią modele Core Ultra 200H (Arrow Lake-H).

W 2026 roku do oferty dołączą jednostki Wildcat Lake, kierowane do cieńszych i bardziej kompaktowych laptopów. Docelowo zastąpią one procesory Core Ultra 200U (Arrow Lake-U oraz Core Ultra 200V (Lunar Lake).

Intel - plany wydawnicze procesorów

Warto także zauważyć, że do 2026 r. Intel nie planuje wprowadzenia żadnych nowych jednostek w segmencie najmocniejszych laptopów do grania i pracy – tam wciąż będą dostępne układy Core Ultra 200HX (Arrow Lake-HX).

