Nowy monitor od LG. Polski rynek i 4K

Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Autor:AleksandraDąbrowska
LG wprowadziło do oferty monitor LG Smart Monitor Swing 32U889SA, który reklamowany jest jako „połączenie monitora 4K UHD i smart TV”. Urządzenie można już kupić w przedsprzedaży, a producent przygotował dla klientów ciekawy dodatek.

LG Electronics prezentuje nowy monitor Swing 32U889SA, który "wyróżnia się wyjątkową mobilnością i wszechstronnością". Dodatkowo, LG obiecuje jakość obrazu klasy premium.

Mobilność i ergonomia

Jak podaje producent, LG Smart Monitor Swing 32U889SA to "urządzenie stworzone z myślą o nowoczesnym stylu życia i pracy. Dzięki regulowanej podstawie, ekran można z łatwością pochylać, podnosić, obracać i ustawiać w trybie portretowym". Ze względu na dołączenie kółek monitor można ustawić w każdym miejscu, co ma zapewnić szzcególny komfort użytkowania. 

Ponadto, jak przekonuje LG w komunikacie prasowym, "zasilacz i przewody można dyskretnie ukryć w podstawie urządzenia, co zapewnia minimalistyczny i uporządkowany wygląd". Całość ma zapewnić ogromną funkcjonalność sprzętu i stanowić doskonałe uzupełnienie domowego biura, przestrzeni do wspólnej pracy, czy też domowego studio.

Smart i premium jakość

Monitor ma 31,5-calowy ekran, jasność do 350 nitów i  wyświetla szeroką gamę kolorów DCI-P3 95%. Ponadto, automatyczna kontrola jasności ma za zadanie automatycznie dopasować jasność otoczenia. Z kolei Dynamic Tone Mapping ma podbijać kontrast.

System webOS zaś zapewnia dostęp do najpopularniejszych platform streamingowych, a opcja Remote PC ma umożliwiać zdalne połączenie z komputerem. Dodatkowo, monitor posiada  AirPlay 2, Screen Share i Bluetooth, co ma pozwolić na szybkie i bezproblemowe łączenie z innymi sprzętami.

Wielofunkcyjne rozwiązanie

"LG Smart Monitor Swing 32U889SA to doskonałe rozwiązanie dla osób, które oczekują od monitora nie tylko wysokiej jakości obrazu, lecz także inteligentnych funkcji i elastyczności w każdym środowisku – od pracy zdalnej, przez edukację i kreatywne projekty, aż po rozrywkę i sterowanie smart-domem", podsumowało LG w swoim oświadczeniu.

Promocja przedsprzedażowa obowiązuje do 29 września. Przy zakupie monitora oraz głośnika LG xboom Bounce w jednej transakcji, klienci otrzymają głośnik za darmo.

