Nie od dziś mówi się o tabletach iPad wyposażonych w ekrany wykonane w technologii OLED. Są chyba minimalnie bliżej, aczkolwiek nadal dość daleko.

LG przygotowuje się do produkcji nowych ekranów OLED dla Apple

Wedle najświeższych raportów płynących z azjatyckich źródeł, LG podjęło pierwsze konkretniejsze kroki związane z przygotowaniami do produkcji nowych ekranów. Podobno chodzi tutaj o panele OLED, które będą dedykowane przyszłym tabletom z logo Apple.

Część narzędzi produkcyjnych potrzebnych w tym przypadku została już przeniesiona z Gumi do Paju, czyli pomiędzy miastami w Korei Południowej, w których LG ma swoje fabryki. To dość niespodziewane, ponieważ takie kroki podejmowane są rzadko z racji obaw przed uszkodzeniami delikatnych elementów podczas transportu oraz przed koniecznością późniejszej ponownej kalibracji.

Zdecydowano się jednak na to z powodu chęci zwiększania produkcji w zakładzie skoncentrowanym na zamówienia Apple (to właśnie w Paju produkowane są ekrany OLED do iPhone'ów). Wciąż mówi się, że część z nich powędruje do innej koreańskiej firmy - Samsung. To jednak możliwe, podczas gdy LG ma być już pewniakiem co do współpracy z Apple w omawianym zakresie.

iPad z ekranem OLED. Kiedy może zadebiutować?

Mający dobrą pamięć najwięksi sympatycy rozwiązań Apple być może kojarzą, że pierwszym smartfonem firmy z ekranem OLED był iPhone X z 2017 roku. Pogłoski o wykorzystaniu tej technologii w iPadach i MacBookach pojawiły się też już dość dawno, bo w 2019 roku.

Można było natknąć się później na sugestie, iż pierwszym tabletem z ekranem OLED będzie iPad Air 5. generacji, który ostatecznie ma zostać zaprezentowany w przyszłym miesiącu. Finalnie będzie on posiadał jednak ekran o przekątnej 10,9 cala z podświetleniem LED, wykonany w technologii IPS (czyli tak jak poprzednik). Również dość dobrze poinformowani analitycy mówili w tym kontekście o 2022 roku, ale aktualnie podtrzymują, iż Apple zmieniło plany i wraz z partnerami przygotowuje się na 2023, być może na 2024 rok.

Źródło: 9to5mac, foto: apple