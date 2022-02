Od dłuższego czasu mówi się o tym, iż Apple szykuje się do prezentacji nowych urządzeń. Najświeższe doniesienia z tym związane sugerują, że nie będziemy długo czekać.

Prezentacja nowych urządzeń Apple możliwa już 8 marca

Jeśli Mark Gurman związany z Bloomberg się nie myli (a oddajmy mu, że często publikuje sprawdzające się później informacje), to konferencja Apple odbędzie się już 8 marca. Będzie miała charakter online, ale to akurat nikogo nie powinno zaskoczyć.

8 marca to termin wcześniejszy niż sugerowały przecieki z ostatnich tygodni, ale uwiarygadnia go również niedawny raport Mac Otakara mówiący o tym, iż produkcja nadciągających urządzeń już ruszyła.

Nowy iPhone SE i nowy iPad Air to pewniaki

Co dość ciekawe, mniejszą niewiadomą stanowią urządzenia, jakimi Apple zamierza się pochwalić. Prawdopodobnie będzie ich całkiem sporo, a prym powinny wieść propozycje przystępne cenowo, przynajmniej jak na standardy Apple.

Przede wszystkich chodzi tutaj o nowego smartfona z serii iPhone SE. Wiele osób umieszcza go na liście najbardziej oczekiwanych smartfonów 2022 roku. Głównie dlatego, że będzie jedną z nielicznych kompaktowych konstrukcji o dużej wydajności. Względem poprzedniej generacji można spodziewać się przesiadki na procesor A15 Bionic i dodatkowego modułu do obsługi sieci 5G. Ekran pozostanie 4.7-calowy, niestety nie zmieni się też design, a to oznacza bardzo szerokie ramki, które obecnie mogą być postrzegane jako rozwiązanie archaiczne.

Odświeżenia doczekać ma się również iPad Air, czyli chyba najciekawszy tablet z oferty Apple. Będzie wprawdzie pozycjonowany nieco wyżej niż podstawowy iPad, a nawet ostatni iPad mini, ale też zaoferuje od nich znacznie więcej, pozostając przy tym dużo tańszy niż iPad Pro. Również tutaj powinien pojawić się procesor A15 Bionic, a przy tym nadal 10,9-calowy ekran ze wsparciem Apple Pencil (2. generacji).

Niewykluczone, że producent zaprezentuje również swój przystępny cenowo komputer, nowego Mac Mini, ale to będzie już propozycja budząca mniej emocji. Poza tym konferencja może zostać poświęcona w części na oprogramowanie rozwijane przez Apple, głównie iOS w wersji 15.4.

Czekacie na którąś z nowości, o których mówi się w kontekście nadchodzącej prezentacji Apple?

Źródło: twitter @markgurman, foto: unsplash