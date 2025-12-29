AI poprawi obraz podczas gry. Tak LG promuje nowe monitory

LG zapowiedziało nową serię monitorów dla graczy UltraGear evo. Trzy flagowe modele: 27GM950B, 39GX950B i 52G930B zadebiutują z funkcjami AI, które możemy znać z telewizorów. I choć owiano je tajemnicą, wiemy już co nieco o ich możliwościach.

Koreańczycy mają się czym chwalić. LG Display dokonało przełomu, który może zmienić monitory. Z kolei konsumencka odnoga firmy zapowiada nową serię. W linii monitorów UltraGear evo AI producent stawia na wysokie rozdzielczości 5K niezależnie od rozmiaru. Tegoroczne targi CES 2026 koreański producent zamierza rozpocząć z przytupem i z nowymi rozwiązaniami, ale i rozszerzyć dostępność starszych, nadal innowacyjnych modeli.

Takim rozwiązaniem jest LG UltraGear GX7 (27GX790B), który na globalne rynki trafi kilka miesięcy po swojej wąskiej premierze. Wraz z rozpoczęciem targów CES 2026 zyskamy możliwość zakupu monitora z ekranem QHD Primary RGB Tandem OLED, który może pracować w 540 Hz oraz 720 Hz w rodzielczości HD. Doczeka się on wewnętrznej konkurencji.

27-calowiec z dużą liczbą stref podświetlenia i ekranem 5K

Najmniejszy z nowej serii UltraGear evo AI monitor to LG 27GM950B. W sklepach i komunikatach marketingowych rozpoznamy go po skrócie LG GM9. To panel w technologii Mini-LED, a producent postawił na aż 2304 strefy podświetlenia. Rozwiązanie od LG ma wyróżniać także zmniejszona odległość między panelem, a warstwą diod LED go doświetlających. Zero Optical Distance w efekcie powinno przełożyć się na zmniejszony efekt bloomingu.

Według zapewnień LG panel zaoferuje wysoką luminancję i kontrast na poziomie profesjonalnym. Nie wiemy jeszcze, co to dokładnie oznacza, ale GM9 otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 1000, a szczytowa jasność ma osiągnąć 1250 nitów. Monitor zaoferuje też pracę w częstotliwości 330 Hz przy rozdzielczości 2K oraz 165 Hz w rozdzielczości 5K. Czas reakcji to 1ms (GtG).

LG UltraGear Evo AI to 27-calowy ekran z AI

Ulepszenia sztucznej inteligencji sprawią, że bez udziału karty graficznej monitor sam podbije rozdzielczość obrazu do 5K, a także dopasuje parametry obrazu do sceny. Oprócz tego oprogramowanie poprawi jakość dźwięku bez ingerencji ze strony komputera.

Duże monitory, w tym 52-calowy kolos z 240 Hz

Seria UltraGear evo będzie korzystała z różnych technologii paneli. W 39-calowym modelu LG 39GX950B (skrótowa nazwa to GX9) pojawi się panel RGB Tandem OLED złożony z dwóch warstw diod, co ma zwiększyć żywotność i poprawić jasność. Ten został zagięty zgodnie z parametrem 1500R, co przy proporcjach 21:9 zapewnia lepsze objęcie odbiorcy obrazem.

LG UltraGear 39GX950B z RGB Tandem OLED

Producent postawił na rozdzielczość 5K (najpewniej 5160:2160 pikseli) i te same parametry dotyczące odświeżania - panel może wyświetlać zarówno obraz w 330 Hz przy rozdzielczości 2K, jak i w 165 Hz przy rozdzielczości 5K. Zagęszczenie pikseli wynosi maksymalnie 142 PPI, a by osiągnąć lepszą jakość obrazu, producent skorzysta z podbijania jakości AI.

Największy w stawce jest 52-calowy monitor LG UltraGear evo G9 (52G930B). Producent postawił na proporcje 12:9, ale przy dopasowaniu ekranu do proporcji 16:9 robocza przekątna wynosi 42 cale. Z kolei wydłużone proporcje zapewniają o 33% więcej przestrzeni niż w standardowym monitorze 4K. W przypadku tego ekranu także postawiono na zagięty ekran, tym razem zgodnie z 1000R.

52-calowy monitor LG 52G930B z odświeżaniem do 240 Hz

Producent nie ujawnił, w jakiej technologii wykonano panel, ale wiemy, że zaoferuje on odświeżanie do 240 Hz. Jakość barw ma gwarantować zdobycie certyfikatu VESA Display HDR 600. Monitor także skorzysta z możliwości AI, by poprawić jakość obrazu.

Źródło: LG Newsroom