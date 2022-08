LibreOffice 7.4 to najnowsza wersja pakietu biurowego, stanowiącego świetną, a przy tym darmową alternatywę dla MS Office. Z plikami tworzonymi przy użyciu tego ostatniego radzi sobie teraz dużo lepiej.

LibreOffice – darmowy Office ma wszystko, czego większość potrzebuje

Od lat nie zmienia się tu nic i Microsoft Office jak był, tak wciąż jest absolutnym liderem wśród pakietów biurowych. Nie zmienia się to nawet pomimo faktu, że darmowy LibreOffice w wielu przypadkach jest dziś w zupełności wystarczający. Ekipa The Document Foundation dba ponadto o dynamiczny rozwój oprogramowania, na co kolejnym dowodem jest ta nowa wersja.

LibreOffice 7.4 przynosi usprawnienia i kilka ciekawostek

LibreOffice 7.4 przyszedł do nas z kilkoma znaczącymi poprawkami i nowinkami. Obsługuje wreszcie obrazy w formacie WebP, jego menedżer rozszerzeń dorobił się pola wyszukiwarki, a wydajność została znacząco poprawiona. Po raz kolejny dodano także rozwiązania, dzięki którym obsługa plików Microsoft Office ma być jeszcze lepsza niż dotychczas.

Swoich nowinek doczekały się również poszczególne składniki pakietu. I tak na przykład Writer lepiej radzi sobie ze śledzeniem zmian w stopce i zawiera nowe ustawienia dla łączników, Calc ułatwia odnajdywanie arkuszy po nazwie i oferuje nowe funkcje dla widżetu autosumowania, a Impress obsługuje motywy dokumentów.

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach LibreOffice: Ulepszone filtry importu i eksportu plików

Możliwość dodawania hiperłączy do kształtów

Funkcja eksportu do formatu PDF z pełnym pakietem opcji

Możliwość edycji parametrów fontu z poziomu panelu bocznego

Możliwe do przewijania (za pomocą scrolla) menu wyboru stylu

Możliwość skonfigurowania w stylach strony tzw. rynien

Wypełnienie tła kolorem może pokrywać całą stronę

Wielokolumnowe pola tekstowe w Impress i Draw

Okno dialogowe, umożliwiające wygodny wybór preferowanego interfejsu

Szybsze działanie funkcji znajdź i zamień

Możliwość zmiany animacji kilku obiektów naraz w Impress

Cyfrowe podpisy w ODF.

Akceleracja bazująca na GPU

Silnik graficzny Skia

Zaktualizowana galeria kształtów

Półprzezroczysty format tekstu

Ujednolicone menu kontekstowe hiperłączy

Panel tabeli na pasku bocznym

Komentarze mogą być oznaczane jako rozwiązane

Okno znaków specjalnych z wyszukiwarką

Możliwość eksportowania dokumentów do formatu ePUB

Menu Formularze do tworzenia interaktywnych obiektów w dokumentach

LibreOffice: darmowy pakiet biurowy - alternatywa dla MS Office

LibreOffice to naturalny wybór dla osób, które nie chcą korzystać lub nie mogą sobie pozwolić na kosztowny pakiet MS Office. We wrześniu 2010 roku założona została The Document Foundation, która czuwa nad rozwojem tego projektu, bazującego na pakiecie OpenOffice, powołanym do życia 10 lat wcześniej.

Pakiet biurowy LibreOffice dostępny jest w wersji stacjonarnej oraz przenośnej, którą można bez konieczności instalacji uruchamiać z pamięci USB oraz dysków przenośnych i sieciowych. W jego skład wchodzi sześć podstawowych aplikacji:

Writer to edytor tekstu, który może być użyty do wszystkiego - zarówno do napisania krótkiego listu, jak i do produkcji całej książki z wbudowanymi ilustracjami, spisem treści, bibliografią i diagramami. Dzięki takim narzędziom jak autouzupełnianie, autoformatowanie czy automatyczne sprawdzanie pisowni, Writer znacznie ułatwia pracę. Jest wystarczająco dobry, aby poradzić sobie także z publikacjami biurowymi - można m.in. tworzyć wielokolumnowe biuletyny oraz broszury.

Calc - arkusz kalkulacyjny - pomoże w różnego rodzaju obliczeniach i analizach. W pełni zintegrowany system pomocy ułatwia pracę wprowadzania komplikowanych formuł. Program umożliwia dodawanie danych z zewnętrznych lokacji, takich jak SQL, a następnie ich sortowanie i filtrowanie w celu przedstawienia analizy statystycznej. Można również korzystać z funkcji graficznych do wyświetlania wielu wykresów 2D i 3D z 13 kategorii, włączając w nie wykresy liniowe, powierzchniowe, słupkowe, kołowe i punktowe (XY). Wśród kilkudziesięciu dostępnych odmian na pewno znajdziemy taki, który odpowiada naszemu projektowi.

Impress umożliwia tworzenie prezentacji multimedialnych - szybko i wygodnie. Oryginalne animacje i efekty specjalne pomogą przekonać odbiorców. Tworzone prezentacje będą wyglądały na profesjonalne.

Base to baza danych, którą można bez problemu zintegrować z istniejącymi strukturami danych. Program pozwala na importowanie danych m.in. z MySQL, PostgreSQL oraz Microsoft Access, co znacząco zwiększa jego możliwości. Z jej pomocą można tworzyć zaawansowane bazy danych zawierające formularze, raporty, opinie i zapytania.

Math jest prostym edytorem równań, który pozwala napisać równania matematyczne, chemiczne, elektryczne i naukowe w standardowym zapisie symboli. Szczególnie przydatne podczas nauki.

Draw to niezwykle rozbudowane narzędzie graficzne, z którego pomocą możemy edytować wszelkie obiekty oraz tworzyć schematy, diagramy, formularze obiektów 3D i wiele, wiele innych. Ponadto obsługuje OpenGL.

LibreOffice ma również wbudowany kreator plików PDF, dzięki któremu można tworzyć dokumenty, a także otwierać i czytać już istniejące.

Pakiet cieszy się sporą popularnością na świecie. Obecnie jest już dostępny w ponad 30 wersjach językowych, w tym również w polskiej. LibreOffice można swobodnie pobierać, instalować i rozpowszechniać bez obawy o naruszenie praw autorskich. Dostępny jest w wersjach dla systemów Windows, Mac OS X i Linux - x86, jak i x64. Od wersji 5.0.0 pozwala też na podstawową edycję na Androidzie.

