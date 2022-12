Twórcy Lies of P nie ustają w promowaniu swojego nadchodzącego dzieła. Nowy zwiastun prezentuje kolejne szczegóły na temat gry.

Lies of P na nowym zwiastunie

O nadchodzącym tytule studia Round8 wiemy już całkiem sporo: twórcy ujawnili między innymi wymagania gry oraz ilość godzin, które trzeba poświęcić by przejść Lies of P. W sieci pojawiło się już kilka materiałów, które prezentują fragmenty rozgrywki i przybliżają fabułę.

Nowy zwiastun gry odsłania kolejne szczegóły na temat walki oraz historii - możemy przyjrzeć się bliżej bohaterom, posłuchać dialogów oraz obejrzeć kilku przerywników filmowych. Na trailerze zaprezentowano też bossów, z którymi przyjdzie zmierzyć się graczom i kilka mrocznych lokacji.

Lies of P to gra typu soulslike, inspirowana popularną powieścią o drewnianej marionetce, która chce stać się prawdziwym chłopcem. Istotnym elementem tytułu są kłamstwa, wpływające na rozwój Pinokia - im częściej bohater kłamie, tym bardziej ludzki się staje. W grze nie zabraknie dynamicznych starć z wrogami, rozwoju postaci, a także mrocznych lokacji. Główny bohater ma przed sobą do pokonania długą drogę w poszukiwania Gepetta, swojego twórcy.

Ponadczasowa opowieść została odświeżona dzięki mrocznej i uderzającej grafice. Umiejscowiony w upadłym mieście Krat Pinokio desperacko walczy o to, by stać się człowiekiem wbrew wszelkim przeciwnościom.

Kiedy premiera Lies of P?

Dokładna data debiutu Lies of P nie jest jeszcze znana - wiemy jedynie, że gra pojawi się w 2023 roku. Tytuł zmierza na PC oraz konsole PS5 i Xbox Series X/S. Od dnia premiery będzie też dostępny w usłudze Game Pass.

Źródło: youtube, steam