Wiedźmin 3 w wydaniu next-genowym pozwolił graczom na nowo wejść do świata Geralta z Rivii. Twórcy postanowili jednak ukryć w nowej grze niewielką niespodziankę - zobacz jak ją znaleźć.

Wiedźmin 3 Next-Gen z ukrytą niespodzianką

Odświeżony Geralt w next-genowym wydaniu Wiedźmina 3: Dziki Gon jest doskonałą okazją dla posiadaczy sprzętu nowej generacji do ponownego wejścia w ten świat pełen potworów i magii. Nie ukrywam, że zimowa aura za oknem doskonale pasuje do samotnego pokonywania kolejnych wrogów Geralta - i zazdroszczę wszystkim, który na nowo mogą poznać Skellige.

Niespodzianką - oprócz odświeżonej gry samej w sobie - jest drobny szczegół, na który trafiła jedna ze streamerek. Chodzi o liczbę 69 w ustawieniu czułości gałki w kontrolerze.

Twórcy nie pozwolą ci ustawić wartości czułości gałki równej 69

Ustawienie czułości gałki w kontrolerze jest istotne, bo pozwala dopasować kontroler w trakcie gry do swoich preferencji. Nie dziwi zatem, że zakres jego ustawienia jest szeroki. No ale żeby aż tak szeroki i dokładny, jak zrobił to CD Projekt RED?

Po wartości 0,68 naturalnie dalej występuje 0,69 - i tę wartość chciała ustawić streamerka LIZZ. Okazuje się jednak, że pomiędzy 0,68 a 0,70 znalazło się… 0,68999999999. Tego typu zabieg zrealizowany przez programistów występuje tylko w jednym miejscu menu - reszta ustawień jest wolna od jakichkolwiek „easter-eggów”.

Trudno mówić o błędzie. Twórcy zrobili to z pełną świadomością

Easter-eggi nie są nowością w świecie gier - przekonują się o tym przede wszystkim ci gracze, którzy podczas rozgrywki docierają do każdego - nawet najbardziej ukrytego - miejsca w świecie.

Jak się okazuje jednak, twórcy mogą puścić oczko w stronę graczy nie tylko bezpośrednio w grze, ale i w ustawieniach. Ukryta wartość 69, która jest oczywiście odniesieniem do… „erotyki” w Wiedźminie 3 Next-Gen może być zatem jednym z wielu „jaj wielkanocnych”. Dajcie znać, czy znacie jeszcze jakieś.

