Od premiery Wo Long: Fallen Dynasty dzieli nas zaledwie kilka miesięcy. Twórcy gry zaprezentowali nowy, dynamiczny zwiastun, który zachęca graczy do sięgnięcia po ten tytuł.

Wo Long: Fallen Dynasty - nowy zwiastun

We wrześniu studio Team Ninja udostępniło Wo Long: Fallen Dynasty w wersji demo, prezentując również nowy gameplay z gry. Miesiąc później podano też konkretną datę premiery - w tytuł będzie można zagrać już za kilka miesięcy. Wczoraj twórcy zaprezentowali najnowszy, widowiskowy zwiastun gry, który przepełniony jest akcją. Całość skupia się na walce, ukazując ogromne potwory i niebezpiecznych wojowników, z którymi zmierzą się gracze. Materiał pozwala przyjrzeć się również lokacjom oraz dostępnym broniom.

Wo Long: Fallen Dynasty to RPG akcji, w którym przenosimy się do alternatywnej wersji starożytnych Chin, pełnej potworów. Główny bohater, bezimienny żołnierz, walczy o przetrwanie w mrocznym świecie, posługując się chińskimi sztukami walki i dostępnym arsenałem. Do jego dyspozycji będą też ataki wykorzystujące siłę żywiołów, np. lodu czy płomieni. W trakcie gry będzie też możliwość nawiązania sojuszy z innymi wojownikami.

Wo Long oznacza skradającego się smoka i oznacza bohatera lub wielką osobę, która nie jest jeszcze znana. To opowieść o oficerach, których czeka wspaniała przyszłość, ale którzy nie pokazali jeszcze, na co ich stać. A także historia głównego bohatera, który podąży ścieżką bohaterstwa.

Kiedy premiera Wo Long: Fallen Dynasty?

Gra zadebiutuje 3 marca 2023 roku na PC oraz konsolach PS5, PS4, Xbox Series X/S i Xbox One. Od dnia premiery będzie dostępna również w katalogu Game Pass.

