Liga Mistrzów to najpopularniejsze i najbardziej prestiżowe rozgrywki piłkarskie. We wtorkowe i środowe wieczory przed TV siadają miliony kibiców. Jaki kanał włączyć i czy można oglądać mecze LM za darmo?

Chociaż chodzi o pozycję obowiązkową dla sympatyków piłki nożnej, wątpliwości dotyczące tego, gdzie można oglądać widowiska serwowane przez największe kluby europejskie pojawiają się dość często. Wynikają z praw do transmisji, które przechodzą z rąk do rąk. Niekiedy ich posiadacz dzieli się z innymi, innym razem zachowuje wszystko dla siebie. W Polsce mamy teraz do czynienia z tym drugim scenariuszem.

Liga Mistrzów 2023/2024. Gdzie oglądać w telewizji?

Prawa do transmisji spotkań UEFA Champions Legaue 2023/2024 na naszym rynku posiada Polsat. Nie pokazuje jednak żadnych spotkań na swoich kanałach otwartych. Potrzeba kanałów Polsat Sport Premium, dostęp do nich jest odpłatny. Wchodzą w skład wielu abonamentów telewizji kablowych i satelitarnych.

Czy można oglądać LM za darmo w telewizji? Do niedawna było to możliwe za sprawą TVP, które dzięki sublicencji mogło transmitować jeden wybrany mecz z każdej kolejki (w środy). Często były to spotkania z udziałem polskich piłkarzy, więc dziś, 4 października, najpewniej można by zasiąść do spotkania FC Porto - Barcelona. Od tego sezonu Telewizja Polska nie posiada jednak sublicencji, więc transmisje z LM zniknęły z ramówki.

Nieoficjalnie sugerowano swojego czasu, że w chodziło o oszczędności, jakich poszukiwano w dziale sportowym TVP. Liga Mistrzów była obecna w Telewizji Polskiej przez 30 lat.

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów w Internecie?

W dobie ogromnej popularności Internetu nie mogło zabraknąć dostępu do Ligi Mistrzów za pośrednictwem tego kanału. Zainteresowani mogą sięgnąć po pakiet Polsat Box Go Sport, jego koszt to 40 zł miesięcznie, ale daje to dostęp nie tylko do Ligi Mistrzów, ale do różnych kanałów sportowych Polsatu, na których dzieje się o wiele więcej.

Liga Mistrzów, a w zasadzie kanały Polsat Sport Premium znajdują się też w wybranych pakietach innych dostawców, np. w Canal+ online.

Dla wielu osób plusem takich rozwiązań jest możliwość oglądania transmisji na dowolnym urządzeniu, nie tylko na TV, ale też na komputerze, laptopie czy urządzeniu mobilnym.