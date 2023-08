To przede wszystkim Steam Deck sprawił, że Linux wyprzedził macOS-a i uplasował się na drugim miejscu w najnowszym rankingu najpopularniejszych rodzin systemów operacyjnych na platformie Steam.

Znamy już wyniki lipcowego badania użytkowników Steama. Okazuje się, że na komputerach graczy korzystających z tej platformy najczęściej znajduje się 16 GB pamięci RAM, 6-rdzeniowe procesory oraz karty graficzne GeForce GTX 1650, RTX 3060 i GTX 1060, a także system Windows 10. Choć „Okienka” są absolutnym numerem jeden, wśród systemów operacyjnych doszło do pewnego zamieszania. Mówiąc wprost: Linux wyprzedził macOS-a.

Linux przed macOS-em na Steamie

Okazuje się, że w bardzo krótkim czasie odsetek graczy korzystających z Linuksa wzrósł z 0,52 do 1,96 proc., co pozwoliło mu wyprzedzić macOS-a, który w ostatnim miesiącu osiągnął wynik na poziomie 1,84 proc. Najmocniej przyczyniła się do tego konsola Steam Deck – jej SteamOS Holo znajduje się na 42 proc. urządzeń użytkowników Steama, którzy postawili na „Pingwinka”.

Oprócz Steam Decka, na wynik Linuksa składają się także zwykłe dekstopy i laptopy. Najczęściej mają na pokładzie dystrybucje Arch Linux oraz Ubuntu, ale dużą popularnością ciesza się też Manjaro, Linux Mint i Pop!_OS.

Linux już na 3 proc. komputerów

Zresztą nie tylko na Steamie, ale też globalnie Linux zyskuje na znaczeniu. Serwis StatCounter informuje, że w lipcu 2023 roku udział Linuksa na rynku wyniósł 3,12 proc., co stanowi wzrost o prawie pół punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim i o prawie półtora punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2020. Tymczasem macOS zyskuje jeszcze więcej (z 17,1 do 20,4 proc. w tym samym okresie). Równocześnie Windows traci na popularności (z 77,7 do 69,5 proc.).

Źródło: Steam, Phoronix, StatCounter