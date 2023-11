Pierwsza połowa listopada wcale nie oznacza promocyjnej suszy w oczekiwaniu na deszcz okazji na Black Friday. Trwają właśnie akcje promocyjne z Lego w roli głównej, w których kupując wybrane zestawy klocków otrzymujemy w prezencie dodatkowy, świąteczny mini-zestaw.

Lego taniej w Media Expert, a w gratisie pingwin

W zakresie zniżek na LEGO w listopadzie zdecydowanie wyróżnia się Media Expert, który nie dość że oferuje zestawy w naprawdę dobrych cenach (czasami wręcz najlepszych na rynku), to dodatkowo do wybranych zestawów dorzuca za symboliczną złotówkę Bożonarodzeniowego Pingwina. Promocja obejmuje zestawy kosztujące minimum 249 złotych i ma potrwać do 19 listopada. Lub do wyczerpania zapasu pingwinów, których stado liczy 6400 sztuk.

Pośród zestawów oferowanych w dobrej cenie warto zwrócić uwagę zwłaszcza na:

A także te bardziej spektakularne:

Jest też kilka skromniejszych zestawów, które wprawdzie nie biorą udziału w akcji z pingwinem, ale wciąż warto na nie zerknąć z uwagi na niską cenę:

Ludziki pierniki w Empiku

Na nieco inny gratis mogą liczyć klienci dokonujący zakupu Lego na stronach Empiku. Sklep oferuje jako dodatek do zakupionego zestawu komplecik trzech piernikowych ozdób w sam raz na choinkę - tu również obowiązuje minimalna cena 249 zł. Należy przy tym uważać, aby sprzedającym był sam Empik, a nie jeden z licznych sprzedawców korzystających z empikowego marketplace. Akcja potrwa do 12 listopada. Pośród zestawów objętych promocją znajdziemy między innymi:

Na podobną akcję można było natknąć się także na stronach Morele.net, jednak tam pierniczkowa pula już się wyczerpała.

Przedsprzedaż mini roślinek

W listopadzie ruszyła także przedsprzedaż na nowy zestaw z lubianej serii botanicznej. Tym razem jest to zestaw mini roślin doniczkowych, którymi możemy zastawić sobie niemal cały (mały) parapet. Zestaw dostępny jest na stronie Amazon.pl w cenie 197,69 zł (zamiast 249 zł).

