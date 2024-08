Logitech tonuje nastroje po tym, gdy Hanneke Faber przedstawiła wizję myszki na całe życie, która potencjalnie byłaby oferowana wraz z abonamentem. Kiedy takie urządzenie trafi na rynek? Firma zapewnia, że takich planów nie ma.

Myszka na całe życie – brzmi pięknie, bo kto by nie chciał kupić sprzętu, który dzięki swojej trwałości mógłby służyć przez długie lata. Zarówno myszka bezprzewodowa jak i myszka gamingowa musi pochwalić się solidnym wykonaniem, by odnieść sukces na rynku. Podobną wizję długowiecznej myszki snuje dyrektora generalna Logitech: jedna myszka na całe życie. Gdzie tkwi haczyk? Takie urządzenie potencjalnie wiązałoby się z abonentem. Teraz firma uspokaja – to tylko wizja, a nie produkt, który zmierza na rynek.

Kontrowersyjna myszka

W odpowiedzi na gwałtowne reakcje internautów, Logitech zdementował informacje, jakoby firma planowała wprowadzić myszkę na abonament. Nicole Kenyon, szefowa działu komunikacji w Logitech, w oświadczeniu przesłanym do The Verge i innych mediów, wyraźnie stwierdziła: “Nie ma planów wprowadzenia myszki na abonament”. Oświadczenie to pojawiło się po tym, jak CEO Logitech, Hanneke Faber, podzieliła się wczesnym konceptem "myszki na całe życie" w podcastcie The Verge’s Decoder.

W rozmowie z redaktorem naczelnym The Verge, Faber opisała wizję myszki jako urządzenia wysokiej jakości, zintegrowanego z oprogramowaniem, które miałoby służyć użytkownikom tak długo jak wysokiej klasy zegarek. Pomimo że pomysł wzbudził kontrowersje i pytania o potencjalny model subskrypcyjny za powszechnie używaną peryferię komputerową, Kenyon podkreśliła, że wspomniana myszka nie jest produktem znajdującym się w planach firmy, a jedynie odważną koncepcją wewnętrzną dotyczącą przyszłości.

Mysz na abonament prowokuje do dyskusji

Logitech, znany z innowacyjności, staje przed wyzwaniem znalezienia modelu biznesowego, który unikałby subskrypcji, lecz jednocześnie odpowiadałby na rosnące zapotrzebowanie na trwałe i zrównoważone rozwiązania elektroniczne. Choć sam pomysł "myszki na całe życie" może pozostać w sferze czysto teoretycznej, podnosi ważne kwestie związane z długowiecznością produktów i potrzebą ciągłego wsparcia oprogramowania.

Źródło: The Verge