Logitech to kolejny producent, który zdecydował się na rozszerzenie wsparcia pogwarancyjnego. We współpracy z iFixit zadba o to, by użytkownicy mieli dostęp do części zamiennych, narzędzi i instrukcji, dzięki którym będą mogli naprawić swoje myszki.

Myszka Logitech – naprawisz ją sam

Samodzielna naprawa myszki Logitech będzie nie tylko możliwa, ale też bardzo prosta. W sprzedaży pojawią się pakiety naprawcze, na które złożą się wszystkie potrzebne części i narzędzia, a także instrukcje podpowiadające jak dokonać naprawy krok po kroku. Dzięki temu nawet początkujący majsterkowicze mają sobie poradzić z tym zadaniem. Ci bardziej zaawansowani natomiast będą mogli kupić same części i w ten sposób nieco zaoszczędzić.

„Użytkownicy często mają problemy z naprawą i przedłużaniem żywotności kupionych produktów. Producenci mogą zrobić więcej, [jeśli] chcą odgrywać aktywną rolę w przejściu na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. [Dlatego] jestem podekscytowany faktem, że możemy współpracować z iFixit [w celu] ułatwienia konsumentom samodzielnych napraw” – powiedział Prakash Arunkundrum, dyrektor operacyjny firmy Logitech.

„Prawo do naprawy”

Poza kwestiami gospodarczymi na decyzję Szwajcarów wpływ mógł mieć również fakt, że rośnie liczba organizacji walczących o tzw. prawo do naprawy. To ważna sprawa zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych. Choć mówi się o tym także w Europie, walka odbywa się głównie w Stanach Zjednoczonych. I to właśnie w USA wystartuje program samodzielnych napraw Logitech – będzie to miało miejsce już latem, a pierwsze myszki to topowe MX Master i MX Anywhere.

Choć jednak początkowo usługa będzie dostępna tylko w Stanach, to firma iFixit prowadzi międzynarodową działalność i bez trudu można także kupić jej produkty także w Europie, również w polskich sklepach.

