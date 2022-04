Lords of the Fallen 2 powstaje już od dobrych kilku lat i jak widać polskie studio CI Games nadal się nie poddaje. Czy tym razem będzie nam dane zobaczyć rezultaty?

Lords of the Fallen to gra z 2014 roku, w której twórcy położyli nacisk na interesujący system walki, eksplorację otoczenia oraz solidną oprawę audiowizualną. Polska firma, CI Games, planuje premierę drugiej części już w 2023 roku.

Prace nad grą idą zgodnie z planem

Podczas konferencji z inwestorami prezes CI Games zapowiedział, iż produkcja gry idzie zgodnie z planem. Wkrótce, w trzecim kwartale tego roku, rozpocznie się kampania marketingowa. Ponoć budżet gry jest znacznie większy niż przy pierwszej części - wówczas wynosił on 42 miliony zł. Za produkcję odpowiada studio Hexworks, w którym zatrudnione są osoby z wieloletnim doświadczeniem.

Kontynuacja tytułu przeniesie serię RPG na grunt dark fantasy oraz będzie zawierać wymagający system walki, który zostanie istotnie zmodyfikowany w stosunku do Lords of The Fallen.

Gra pojawi się na PC oraz konsolach Xbox i PlayStation.

Zapowiedziano kolejne produkcje

Spółka pracuje również nad innymi tytułami. Jak powiedział Marek Tymiński:

Liczymy, że Lords of the Fallen 2, które ukaże się w przyszłym roku, będzie biznesowym kamieniem milowym dla CI Games. Planujemy uruchomienie kolejnych projektów, w tym Sniper Ghost Warrior Next oraz Project Survive, także w kolejnych latach.

