Polski program szczepień przeciwko COVID-19 robi co może, żeby nie ponieść porażki. Od 1 lipca do 30 września ma nas do niego przekonać loteria szczepionkowa. Co można wygrać i jak wziąć udział w losowaniach?

Wizja kolejnego lata w kwarantannie nie dała rady. Paszporty covidowe tylko nielicznych zawiodły do punktów szczepień. Sceptycznie nastawionych tym razem mają przekonać pieniądze, samochody i hulajnogi. Pomysł nie jest ewenementem na skalę świata, a podobno każdy ma swoją cenę. Na ile obawy niezaszczepionych wyceniło Ministerstwo Zdrowia i kto może wziąć udział w loterii?

Jakie są szanse na wygraną w loterii szczepionkowej?

W loterii szczepionkowej mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, które zostały w pełni zaszczepione. Na dzień dzisiejszy jest to mniej, niż 12 milionów ludzi. Amatorzy gier losowych, którzy się kwalifkują, są w naprawdę dobrej sytuacji.

Polska liczy sobie niewiele ponad 38 milionów ludzi, a program szczepień zakładał, że w czerwcu br. w pełni zaszczepionych będzie nieźle ponad połowa. Tymczasem można się nie przejmować praktycznie 26 milionami konkurentów. Zaszczepionych jest tylko 31% Polaków.

Startując w loterii można co prawda czuć na plecach oddech tych, którzy jeszcze czekają na drugą dawkę szczepionki. Nie ma się jednak czym przejmować. Są to tylko 4 miliony ludzi, w tym dużo osób niepełnoletnich. Zgodnie z harmonogramem polskiego programu szczepień trwają właśnie iniekcje młodzieży i dzieci. Statystyki z 23 czerwca 2021 są następujące:

Co jest do wygrania w polskiej loterii szczepionkowej?

Aktualnie każdy dzień przynosi pewne korekty pierwotnego planu, który wyglądał w następujący sposób:

25 czerwca 2021 roku, źródło: Twitter

Obecnie na rządowej podstronie programu „Szczepimy się” wygrane prezentują się następująco:

Losowanie codzienne / natychmiastowe w loterii szczepionkowej

Wybór zwycięzcy na tym etapie nie będzie losowaniem, a wyliczanką: co 500 osoba otrzyma 200 zł, co 2 000 stanie się bogatsza o 500 zł

Losowanie tygodniowe w loterii szczepionkowej

Odbywać się będzie się co środę i łącznie będzie ich 12. W każdym można się spodziewać:

5 nagród po 50 tysięcy złotych

6 hulajnóg marki Segway-Ninebot

Vouchery na paliwo są pod znakiem zapytania. Ta nagroda została wymieniona tylko na Twitterze i nie pojawia się w żadnym bardziej wiarygodnym źródle.

Losowanie miesięczne w loterii szczepionkowej

Tych losowań będzie 3, a w każdym z nich do wygrania:

dwie nagrody po 100 000 zł każda

dwa samochody Toyota Corolla

Losowanie finałowe loterii szczepionkowej

Odbędzie się 6 października 2021 roku i tego dnia do wgranych trafią:

dwie Toyoty C-HR

dwie nagrody o wysokości miliona złotych

Ciekawa sprawa to możliwość kumulowania nagród. Osoba, która wygra 200 zł w losowaniu dziennym, nadal bierze udział w tygodniowych, miesięcznych i finałowych losowaniach. Podobnie zdobywca hulajnogi bierze udział w typowaniach codziennych oraz losowaniach miesięcznych i finale. Zablokowane ma tylko loterie tygodniowe, w których mogłaby wygrać podwójnie.

Co to za hulajnogi i samochody?

Dużą zagadką są hulajnogi Segway – Ninebot, które będą losowane co tydzień. Dostępne są one w kilku modelach i pomijając te przeznaczone dla dzieci, ich ceny wahają się od niespełna 2 200 zł do 3 500 zł. Podstawowe różnice pomiędzy hulajnogami tego producenta to maksymalną prędkość, wydajność baterii i rozwiązania dotyczące oświetlenia. Przykładowe porównanie modelu E25 i E45:

Losowanych co miesiąc samochodów Toyota Corolla można być bardziej pewnym.

W grę wchodzą następujące modele:

Z napędem hybrydowym 1.8 HYBRID E-CTV auta te są warte około 100 000 zł każdy. Informacja o hybrydowych samochodach pochodzi jednak z twitterowej infografiki, a na stronie akcji „szczepimy się” jest mowa tylko o marce Toyota Corolla, a to może być duża różnica.

Najmniej wątpliwości budzą możliwe do wzięcia w finale Toytoty C-HR. Prezentują się następująco:

Toyota C-HR, źródło: Toyota

Mają taki sam silnik, jak hybrydowe Corolle: 1.8 HYBRID E-CTV i Android Auto na pokładzie. Są jednak zdecydowanie bardziej luksusowymi SUVami i minimalnie szybciej osiągają 100 km/h. Choć na ich wersję sportową nie ma co liczyć, to w wariancie podstawowym kosztują 115 000 - 120 000 zł za sztukę.

Co jest niejasne w loterii szczepionkowej?

Kwestia tego, jakie dokładnie fanty są do wygrania, może zostać wyjaśniona 1 lipca. Dla wszystkich, których celem są hulajnogi i samochody, termin ten powinien być do przyjęcia. Pierwsze losowanie, w którym będą dostępne nagrody rzeczowe, zostanie przeprowadzone dopiero 7 lipca 2021 roku. Niezaszczepieni, których nagrody skuszą i tak muszą zacząć od ekspresowego zaszczepienia się jednodawkowym preparatem Johnsona, żeby zdążyć na pierwsze losowania.

Większym problemem są nagrody codzienne. Jednoznaczne jest tylko, że będą rozdawane na zasadzie wyliczanki, a nie losowania. Zasady ustawiania się w kolejce, ani dziennej puli wygranych nie możemy być pewni. Najwyraźniej założenie jest takie, że zaszczepionych będzie przybywać lawinowo i odliczania nie będzie trzeba zaczynać od początku.

Olgierd Cieślik, prezesTotalizatora Sportowego, który organizuje loterię szczepionkową, oświadczył, że do wzięcia na tym etapie jest ponad 14 milionów złotych. Mój kalkulator jednak podpowiada, że zaszczepionych dorosłych, zainteresowanych wygraną, musiałoby być jakieś 22 - 23 milionów, żeby wyliczanka nie musiała zaczynać się od nowa.

Jak wziąć udział w loterii szczepionkowej?

Osoby zaszczepione muszą się do loterii zgłosić, czyli zalogować się w aplikacji IKP lub do wersji webowej Internetowego Konta Pacjenta. Istotne jest, aby na koncie znalazł się aktualny numer telefonu. Można też wyrazić chęć udziału w losowaniach dzwoniąc na numer 989, lub podczas wizyty w punkcie szczepień.

Co można wygrać w loteriach szczepionkowych na świecie?

Biorąc pod uwagę loterie szczepionkowe na świecie, polskie nagrody oscylują w okolicach średniej. Najciekawiej prezentuje się loteria w Hongkongu. Do wygrania są tam bilety lotnicze (w dwie strony), mieszkanie, samochód marki Tesla i sztabki złota. Łączna wartość wygranych to około 113 milionów dolarów.

W Stanach Zjednoczonych jest skromniej, choć wiele zależy od stanu. W Ohio był do wzięcia milion dolarów. W Nowym Yorku można wygrać studia dla dzieci, a w stanie Waszyngton zaszczepieni mogą otrzymać darmowego skręta z marihuany. Trzeba jednak udać się po niego do sklepu z tego typu wyrobami, a to okazuje się zniechęcające dla beneficjentów.

Nie brakuje także wygranych, których wartość może być dla nas szokująca. Na Filipinach w loterii szczepionkowej do wygrania była krowa, a w Pekinie można przy okazji zastrzyku zdobyć dwa kartony jajek. Wiele chińskich prowincji rozdaje za szczepienie żywność.

Mimo to, skuteczność loterii szczepionkowych jest oceniana jako marginalna. Powodem obaw niezaszczepionych jest przede wszystkim dostępność i poziom zaufania do służby zdrowia. Takie przynajmniej wnioski płyną z badań prowadzonych przez The Economist i YouGov w USA. Mimo, że nikt nie chce na ten temat w Polsce rozmawiać, życzę wszystkim zaszczepionym wysokich wygranych.

