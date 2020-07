Promocje na pojedyncze gry są zawsze mile widziane, ale to większe wyprzedaże stanowią najlepszą okazję do znacznego powiększenia swojej kolekcji. Tym razem okazję na to mają sympatycy RPG.

Wyprzedaż gier RPG na GOG

GOG dość systematycznie zaprasza na większe wyprzedaże. W ramach najnowszej z nich zainteresowani gracze mają możliwość sięgnięcia po gry RPG z rabatami dochodzącymi do nawet 90%. Czasu na ewentualne zakupy jest sporo. Promocja potrwa do 3 sierpnia, do godziny 15:00.

Ponadczasowe klasyki oraz współczesne gry RPG

Jak można zauważyć przeglądając przygotowaną ofertę, przecenione zostały zarówno klasyki, jak i nowsze tytuły. Znajdzie się również coś dla sympatyków Gwiezdnych Wojen, jRPG-ów czy anime.

Wybrane pozycje z wyprzedaży:

Blades of Time taniej o 30%, za 25.19 zł

Baldur's Gate: Enhanced Edition taniej o 50%, za 17.49 zł

Baldur's Gate II: Enhanced Edition taniej o 50%, za 34.99 zł

Divine Divinity taniej o 90%, za 2.29 zł

Dragon Age: Origins - Ultimate Edition taniej o 75%, za 21.29 zł

Pillars of Eternity II: Deadfire taniej o 50%, za 72.09 zł

STAR WARS: Knights of the Old Republic taniej o 65%, za 14.59 zł

STAR WARS: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords taniej o 65%, za 14.59 zł

The Caligula Effect: Overdose taniej o 25%, za 80.99 zł

Stoneshard taniej o 25%, za 40.49 zł

Torment: Tides of Numenera taniej o 75%, za 24.99 zł

Tyranny - Gold Edition taniej o 50%, za 89.99 zł

Wasteland Remastered taniej o 33%, za 36.19 zł

Jeśli na powyższej liście nie dostrzegacie niczego dla siebie lub macie już te tytuły w kolekcji to zajrzyjcie na oficjalną stronę wyprzedaży. Pełne zestawienie jest bowiem znacznie obszerniejsze.

Źródło: GOG

Warto zobaczyć również: