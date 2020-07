Seria Fable może pochwalić się bardzo dobrymi ocenami i naprawdę sporym gronem fanów. Nic dziwnego, że pojawiało się sporo pytań dotyczących nowej odsłony. Najważniejsze zostało wyjaśnione.

Pierwszy zwiastun nowej części Fable

Wydawało się, że Xbox Games Showcase jednak nie przyniesie żadnej zapowiedzi związanej z Fable. Microsoft zdecydował się przytrzymać fanów w napięciu do samego końca, bo zapowiedź nowej części serii była ostatnim akcentem wspomnianego pokazu.

Na wielką dawkę konkretów nie można się jednak nastawiać. Zanosi się na to, że będzie to swojego rodzaju restart serii, sugeruje to już chociażby tytuł, po prostu Fable. Pracami nad grą zajmuje się studio Playground Games. Pierwszy zwiastun, chociaż cieszy oka, też nie zdradza fabuły czy jakichkolwiek kwestii dotyczących rozgrywki.

Na next-genowe Fable jeszcze poczekamy

Niedostatek informacji na temat gry nie pozwala sądzić, że już teraz poznamy datę premiery. W najbliższych miesiącach Fable powinno stać się jednak nieco mniej tajemnicze.

Póki co można być pewnym jedynie tego, że trafi na Xbox Series X i PC. Będzie też dostępne w usłudze Xbox Game Pass.

Źródło: Xbox

