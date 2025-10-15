Limitowana wersja aparatu. Tylko 200 zestawów do kupienia

Panasonic wprowadza do Europy limitowaną edycję aparatu Lumix S9 Titanium Gold. Dostępnych będzie jedynie 200 egzemplarzy od 16 października 2025 r.

Limitowana wersja Titanium Gold wyróżnia się nie tylko kolorem, lecz także zestawem dodatków niedostępnych w innych wariantach. W pudełku znajdzie się elegancki pasek z tytanu i brązowej skóry, zestaw naklejek Lumix oraz specjalny list z podziękowaniami od projektanta. Producent zapowiada ograniczoną dostępność w Europie.

Limitowana edycja Lumix S9

Wykończenie opracowano w trójwarstwowym procesie lakierowania. Najpierw nakładana jest warstwa bazowa o barwie fortepianowej czerni, która wzmacnia odblask. Następnie gładka warstwa dodaje blasku bez widocznych drobin. Na końcu przezroczysta, barwiona powłoka zapewnia charakterystyczny tytanowo‑złoty ton.

Efekt to głęboki, metaliczny połysk z subtelnymi przejściami odcieni i ciemnobrązowymi akcentami na zewnątrz korpusu. Producent akcentuje nie tylko wygląd, ale i trwałość wykończenia, które ma wyróżniać tę krótką serię. Edycja celuje w entuzjastów designu i kolekcjonerów.

Model S9 to pierwsza kompaktowa konstrukcja w serii LUMIX S. Korpus waży ok. 403 g, a pełnoklatkowa matryca 24,2 Mpix współpracuje z najnowszym procesorem obrazu. Autofokus z detekcją fazy (PDAF) i rozpoznawaniem w czasie rzeczywistym odpowiada za precyzyjne śledzenie obiektów.

Aparat oferuje stabilizację obrazu Dual I.S.2 z 5-osiową kompensacją do 6,5 punktu oraz stabilizację w korpusie do 5 punktów. Funkcja Aktywowany I.S., korekcja zniekształceń perspektywy i tryb High Mode w E‑Stabilisation (wideo) pomagają uzyskać stabilne ujęcia podczas ruchu. Dla twórców wideo przewidziano MP4 Lite i tryb Open Gate zoptymalizowany pod smartfony.

Nowa aplikacja Lumix Lab ułatwia szybkie przesyłanie materiałów do telefonu i obsługę kreatywnych LUT-ów. Użytkownicy mogą tworzyć własne LUT-y, wgrywać je do aparatu i korzystać z przycisku "LUT" na obudowie. Dostępne są też kontrola krycia i efekt ziarna. Model S9 zdobył wyróżnienia "iF Design Award 2025" i "Red Dot Design Award 2025".