Ciekawostki

Tam jeszcze żaden wiedźmin nie zawędrował. Medaliony Geralta i Ciri w kosmosie

przeczytasz w 2 min.
Amanda Grzmiel | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Wiedźmińskie medaliony, znane z serii gier o Wiedźminie, znalazły się na pokładzie stacji kosmicznej za sprawą współpracy CD Projekt RED i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Magiczne naszyjniki Geralta oraz Ciri w kosmos zabrał ze sobą astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.

"Ścieżka zaprowadziła wiedźminów do wielu odległych miejsc, ale ta jest naprawdę godna samej Pani Czasu i Przestrzeni" - przekazało studio CD Projekt Red, odpowiedzialne za stworzenie serii gier o przygodach Białego Wilka na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego. Teraz polskie studio pracuje nad kolejną odsłoną - "Wiedźmina 4", którego główną postacią ma być przybrana córka Geralta, Ciri. Premiera nie wcześniej niż w 2027 roku.

Medaliony Wilka i Rysia w kosmosie razem z polskim astronautą

Dlatego symbolicznie oba medaliony - Wilk GeraltaRysia Ciri wyruszyły w inspirującą podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną, towarzysząc Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu w pierwszej polskiej technologiczno-naukowej misji Ignis. "Odzwierciedla to miejsce Wiedźmina w globalnej kulturze - i naszą ambicję udowodnienia, że nawet niebo nie jest granicą" - opisuje CDPR.

To wynik współpracy CD Projekt RED z Europejską Agencją Kosmiczną, której zwieńczeniem było wyniesienie medalionów Wiedźmina na orbitę okołoziemską. W lipcu 2025 r. podczas misji Ignis, polski astronauta jako drugi rodak w historii poleciał w kosmos i zabrał ze sobą wyjątkowe przedmioty. Wśród nich był medalion z Wilkiem, związany z Geraltem z Rivii oraz medalion z Rysiem, należący do Ciri - bohaterki gry "Wiedźmin 4". Wiedźmińskie naszyjniki zostały sfotografowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

"Przeszliśmy długą drogę przez te lata, ale zobaczyć nasze wiedźmińskie medaliony w kosmosie to coś zupełnie innego" – powiedział Michał Nowakowski, dyrektor generalny CD Projekt RED. "To ogromny zaszczyt przede wszystkim i jesteśmy wdzięczni za współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, która to umożliwiła. To dowód na to, że polska kreatywność i ambicje mogą, dosłownie, sięgać gwiazd" - dodał. 

Małgorzata Mitręga, producent wykonawcza gry "Wiedźmin 4", podkreślała, że współpraca znaczy znacznie więcej niż tylko obecność medalionów w kosmosie. "Gdy usłyszałam o tym projekcie, pomyślałam: wow, nawet niebo nie jest dla nas granicą. Naszym celem jest tworzenie rewolucyjnych gier i ponadczasowych historii — niesamowite jest widzieć, jak duży wpływ mają one na innych. Medaliony reprezentujące Geralta, Ciri i markę Wiedźmin są wspaniałe, ale dla mnie symbolizują także cały nasz wysiłek, kreatywność i ambicję" – przekazała.

Medalion Rysia wydrukowany w 3D i ręcznie udoskonalany

Medalion Wilka to pierwowzór znany graczom "Wiedźmin 3: Dziki Gon". Medalion Rysia, związany z Ciri, został wydrukowany w 3D i ręcznie pomalowany przez Pawła Mielniczuka, dyrektora artystycznego. Pomysł na współpracę z ESA zrodził się podczas spotkania pracowników CDPR z przedstawicielami agencji na gamescomie. 

"Połączyliśmy fakty i tak narodził się ten pomysł. Do samego końca nie wierzyłem, że się uda, wszystko wydawało się zbyt abstrakcyjne. Ale była to niesamowita przygoda i wciąż nie mogę uwierzyć, że nasze wiedźmińskie medaliony, ikony naszych gier, znalazły się w kosmosie. Jako wielki fan astronomii i entuzjasta technologii kosmicznych, jestem z tego niezwykle dumny" – powiedział Mielniczuk.

Uznański-Wiśniewski: Wiedźmin przypomina nam, że każda granica zaczyna się od odwagi

Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas swojej wizyty w siedzibie studia w Warszawie podkreślał wyjątkowość projektu.

"Bez względu na to, gdzie trenowałem do swojej misji, wszyscy, z którymi rozmawiałem z zainteresowaniem przestrzenią, science-fiction, fantasy i tak dalej, wiedzieli już o Polsce — z powodu Wiedźmina. Gdy medaliony Wilk i Ryś dryfowały na orbicie, widziałem coś więcej niż symbole – widziałem, że wyobraźnia stała się prawdziwa. Wiedźmin przypomina nam, że każda granica, czy to na Ziemi, czy poza nią, zaczyna się od odwagi, by marzyć o tym, co dalej" - powiedział astronauta.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Źródło i zdjęcia: ESA, CD Projekt Red

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login