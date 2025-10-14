Tam jeszcze żaden wiedźmin nie zawędrował. Medaliony Geralta i Ciri w kosmosie

Wiedźmińskie medaliony, znane z serii gier o Wiedźminie, znalazły się na pokładzie stacji kosmicznej za sprawą współpracy CD Projekt RED i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Magiczne naszyjniki Geralta oraz Ciri w kosmos zabrał ze sobą astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.

"Ścieżka zaprowadziła wiedźminów do wielu odległych miejsc, ale ta jest naprawdę godna samej Pani Czasu i Przestrzeni" - przekazało studio CD Projekt Red, odpowiedzialne za stworzenie serii gier o przygodach Białego Wilka na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego. Teraz polskie studio pracuje nad kolejną odsłoną - "Wiedźmina 4", którego główną postacią ma być przybrana córka Geralta, Ciri. Premiera nie wcześniej niż w 2027 roku.

Medaliony Wilka i Rysia w kosmosie razem z polskim astronautą

Dlatego symbolicznie oba medaliony - Wilk Geralta i Rysia Ciri wyruszyły w inspirującą podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną, towarzysząc Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu w pierwszej polskiej technologiczno-naukowej misji Ignis. "Odzwierciedla to miejsce Wiedźmina w globalnej kulturze - i naszą ambicję udowodnienia, że nawet niebo nie jest granicą" - opisuje CDPR.

To wynik współpracy CD Projekt RED z Europejską Agencją Kosmiczną, której zwieńczeniem było wyniesienie medalionów Wiedźmina na orbitę okołoziemską. W lipcu 2025 r. podczas misji Ignis, polski astronauta jako drugi rodak w historii poleciał w kosmos i zabrał ze sobą wyjątkowe przedmioty. Wśród nich był medalion z Wilkiem, związany z Geraltem z Rivii oraz medalion z Rysiem, należący do Ciri - bohaterki gry "Wiedźmin 4". Wiedźmińskie naszyjniki zostały sfotografowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

"Przeszliśmy długą drogę przez te lata, ale zobaczyć nasze wiedźmińskie medaliony w kosmosie to coś zupełnie innego" – powiedział Michał Nowakowski, dyrektor generalny CD Projekt RED. "To ogromny zaszczyt przede wszystkim i jesteśmy wdzięczni za współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, która to umożliwiła. To dowód na to, że polska kreatywność i ambicje mogą, dosłownie, sięgać gwiazd" - dodał.

Małgorzata Mitręga, producent wykonawcza gry "Wiedźmin 4", podkreślała, że współpraca znaczy znacznie więcej niż tylko obecność medalionów w kosmosie. "Gdy usłyszałam o tym projekcie, pomyślałam: wow, nawet niebo nie jest dla nas granicą. Naszym celem jest tworzenie rewolucyjnych gier i ponadczasowych historii — niesamowite jest widzieć, jak duży wpływ mają one na innych. Medaliony reprezentujące Geralta, Ciri i markę Wiedźmin są wspaniałe, ale dla mnie symbolizują także cały nasz wysiłek, kreatywność i ambicję" – przekazała.

Medalion Rysia wydrukowany w 3D i ręcznie udoskonalany

Medalion Wilka to pierwowzór znany graczom "Wiedźmin 3: Dziki Gon". Medalion Rysia, związany z Ciri, został wydrukowany w 3D i ręcznie pomalowany przez Pawła Mielniczuka, dyrektora artystycznego. Pomysł na współpracę z ESA zrodził się podczas spotkania pracowników CDPR z przedstawicielami agencji na gamescomie.

"Połączyliśmy fakty i tak narodził się ten pomysł. Do samego końca nie wierzyłem, że się uda, wszystko wydawało się zbyt abstrakcyjne. Ale była to niesamowita przygoda i wciąż nie mogę uwierzyć, że nasze wiedźmińskie medaliony, ikony naszych gier, znalazły się w kosmosie. Jako wielki fan astronomii i entuzjasta technologii kosmicznych, jestem z tego niezwykle dumny" – powiedział Mielniczuk.

Uznański-Wiśniewski: Wiedźmin przypomina nam, że każda granica zaczyna się od odwagi

Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas swojej wizyty w siedzibie studia w Warszawie podkreślał wyjątkowość projektu.

"Bez względu na to, gdzie trenowałem do swojej misji, wszyscy, z którymi rozmawiałem z zainteresowaniem przestrzenią, science-fiction, fantasy i tak dalej, wiedzieli już o Polsce — z powodu Wiedźmina. Gdy medaliony Wilk i Ryś dryfowały na orbicie, widziałem coś więcej niż symbole – widziałem, że wyobraźnia stała się prawdziwa. Wiedźmin przypomina nam, że każda granica, czy to na Ziemi, czy poza nią, zaczyna się od odwagi, by marzyć o tym, co dalej" - powiedział astronauta.

Źródło i zdjęcia: ESA, CD Projekt Red