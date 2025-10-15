be quiet! poszerzył ofertę o cooler Pure Rock Slim 3. Nowy model ma być propozycją dla użytkowników poszukujących niedrogiego, cichego i prostego w montażu chłodzenia do kompaktowych komputerów.

Tradycyjne chłodzenia procesorów wciąż cieszą się dużą popularnością. Firma be quiet! zapowiedziała nowy model – Pure Rock Slim 3. To następca znanego Pure Rock Slim 2, zaprojektowany z myślą o kompaktowych komputerach domowych oraz niewielkich zestawach gamingowych.

Cicha praca i poprawiona kompatybilność

Pure Rock Slim 3 zalicza się do wieżowych konstrukcji. Całość utrzymano w stonowanej stylistyce – górna osłona w matowej czerni i grafitowej szarości subtelnie komponuje się z większością obudów komputerowych. Producent zadbał jednak o niewielkie rozmiary i poprawioną kompatybilność.

Chłodzenie wykorzystuje asymetryczny radiator, który nie koliduje z gniazdami pamięci RAM, nawet w niewielkich obudowach. Za odprowadzanie ciepła odpowiadają trzy niklowane rurki cieplne o średnicy 6 mm, wykorzystujące technologię heat-pipe direct touch – bezpośredni kontakt z powierzchnią procesora usprawnia przekazywanie ciepła.

Na radiatorze zamontowano wentylator o średnicy 100 mm z regulacją PWM, generujący maksymalny hałas na poziomie 24,8 dBA. Użytkownik może dostosować jego prędkość obrotową do obciążenia systemu, wybierając między cichą pracą a wyższą wydajnością.

Ulepszona konstrukcja i łatwiejszy montaż

System montażu został uproszczony – producent zastosował oddzielne ramki dla platform AMD i Intel oraz ograniczył liczbę śrub, co skraca czas instalacji. Według producenta chłodzenie oferuje wydajność na poziomie 130 W TDP, co powinno być wystarczające dla procesorów ze średniej półki.

Specyfikacja chłodzenia be quiet! Pure Rock Slim 3

Materiał radiatora: aluminium

Liczba rurek cieplnych: 3

Średnica rurek cieplnych: 6 mm

Wentylator: Wymiary: 100 × 25 × 100 mm Prędkość obrotowa (maks.): 1700 obr./min (PWM / 12V) Przepływ powietrza: 35,48 cfm / 60,28 m³/h Ciśnienie statyczne: 1,35 mm H₂O Poziom hałasu (dB(A)): przy 50% prędkości – 12,4 dBA przy 75% prędkości – 18,5 dBA przy 100% prędkości – 24,8 dBA Złącze: 4-pin PWM Żywotność: 80 000 godzin (przy 25°C)

Kompatybilne gniazda procesorów: Intel: LGA 1851, LGA 1700 AMD: AM5, AM4

Maksymalna moc chłodzenia (TDP): 130 W

Wymiary (z wentylatorem): 90 × 108,5 × 127 mm

Waga (z wentylatorem): 412 g

be quiet! Pure Rock Slim 3 trafi do sprzedaży 28 października 2025 r. Sugerowana cena detaliczna to 26,90 euro, co u nas powinno się przełożyć na ok. 120 zł. Sprzęt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta.