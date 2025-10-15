Chłodzenie

be quiet! ulepsza popularny cooler. Pure Rock Slim 3 niedługo w sklepach

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

be quiet! poszerzył ofertę o cooler Pure Rock Slim 3. Nowy model ma być propozycją dla użytkowników poszukujących niedrogiego, cichego i prostego w montażu chłodzenia do kompaktowych komputerów.

Tradycyjne chłodzenia procesorów wciąż cieszą się dużą popularnością. Firma be quiet! zapowiedziała nowy model – Pure Rock Slim 3. To następca znanego Pure Rock Slim 2, zaprojektowany z myślą o kompaktowych komputerach domowych oraz niewielkich zestawach gamingowych. 

Cicha praca i poprawiona kompatybilność 

Pure Rock Slim 3 zalicza się do wieżowych konstrukcji. Całość utrzymano w stonowanej stylistyce – górna osłona w matowej czerni i grafitowej szarości subtelnie komponuje się z większością obudów komputerowych. Producent zadbał jednak o niewielkie rozmiary i poprawioną kompatybilność.

be quiet! Pure Rock Slim 3

be quiet! Pure Rock Slim 3

Chłodzenie wykorzystuje asymetryczny radiator, który nie koliduje z gniazdami pamięci RAM, nawet w niewielkich obudowach. Za odprowadzanie ciepła odpowiadają trzy niklowane rurki cieplne o średnicy 6 mm, wykorzystujące technologię heat-pipe direct touch – bezpośredni kontakt z powierzchnią procesora usprawnia przekazywanie ciepła. 

Na radiatorze zamontowano wentylator o średnicy 100 mm z regulacją PWM, generujący maksymalny hałas na poziomie 24,8 dBA. Użytkownik może dostosować jego prędkość obrotową do obciążenia systemu, wybierając między cichą pracą a wyższą wydajnością. 

Ulepszona konstrukcja i łatwiejszy montaż 

System montażu został uproszczony – producent zastosował oddzielne ramki dla platform AMD i Intel oraz ograniczył liczbę śrub, co skraca czas instalacji. Według producenta chłodzenie oferuje wydajność na poziomie 130 W TDP, co powinno być wystarczające dla procesorów ze średniej półki.

be quiet! Pure Rock Slim 3

Specyfikacja chłodzenia be quiet! Pure Rock Slim 3 

  • Materiał radiatora: aluminium
  • Liczba rurek cieplnych: 3
  • Średnica rurek cieplnych: 6 mm
  • Wentylator:
    • Wymiary: 100 × 25 × 100 mm
    • Prędkość obrotowa (maks.): 1700 obr./min (PWM / 12V)
    • Przepływ powietrza: 35,48 cfm / 60,28 m³/h
    • Ciśnienie statyczne: 1,35 mm H₂O
    • Poziom hałasu (dB(A)):
      • przy 50% prędkości – 12,4 dBA
      • przy 75% prędkości – 18,5 dBA
      • przy 100% prędkości – 24,8 dBA
    • Złącze: 4-pin PWM
    • Żywotność: 80 000 godzin (przy 25°C)
  • Kompatybilne gniazda procesorów:
    • Intel: LGA 1851, LGA 1700
    • AMD: AM5, AM4
  • Maksymalna moc chłodzenia (TDP): 130 W
  • Wymiary (z wentylatorem): 90 × 108,5 × 127 mm
  • Waga (z wentylatorem): 412 g

be quiet! Pure Rock Slim 3 trafi do sprzedaży 28 października 2025 r. Sugerowana cena detaliczna to 26,90 euro, co u nas powinno się przełożyć na ok. 120 zł. Sprzęt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login