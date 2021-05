Lupin – czyli francuski serial, który w styczniu zadebiutował na platformie streamingowej Netflix, bardzo szybko stał się bardzo popularny na całym świecie. Na szczęście na drugi sezon nie przyjdzie nam długo czekać, a w międzyczasie otrzymaliśmy nowy zwiastun.

Druga część szalenie popularnego francuskiego serialu Netflixa

Pierwszy sezon Lupina miał premierę na Netflixie w styczniu i okazała się ona ogromnym sukcesem dla streamingowego giganta, stając się pierwszym francuskim serialem, który trafił na listę Top 10. Główny bohater Assane (Omar Sy), robi wszystko, by zemścić się na bogatym potentacie Hubercie Pellegrinim, który wrobił jego ojca w kradzież naszyjnika o wartości wielu milionów dolarów. Mężczyzna trafił do więzienia, gdzie zmarł z powodu pozornego samobójstwa.

Assane dokonuje różnych wyczynów m.in. imponującego skoku na biżuterię w Luwrze. Wszystko po to, by zbliżyć się do oczyszczenia ojca z zarzutów i zdemaskowania zła Pellegriniego. Poniżej możecie obejrzeć najnowszy zwiastun:

Co zobaczymy w sezonie 2 serialu?

Tym razem stawka będzie o wiele wyższa. Pellegrini to człowiek bez skrupułów i zdobędzie to czego chce, nawet jeśli oznacza to użycie dziecka jako przynęty. Dodatkowo Assane został wrobiony tak, jak jego ojciec Babakar. Jest najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Paryżu, a jednocześnie musi odzyskać syna. Ta odsłona serialu zagłębi się w życie Assana, jego ojca i ich relacji. Premiera już 11 czerwca!

Czekacie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GamesRadar+