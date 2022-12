Gogle Quest 2 od Mety niespodziewanie otrzymały znaczące ulepszenie. Wypuszczona właśnie aktualizacja znacząco poprawia wydajność procesora graficznego.

Ulepszenie Meta Quest 2

Meta Quest 2 jest na chwilę obecną chyba najpowszechniejszym zestawem wirtualnej rzeczywistości od firmy Marka Zuckerberga. Pojawił się już co prawda w październiku model Meta Quest Pro, zaprezentowany na Meta Connect 2022, ale jest to urządzenie dla bardziej wymagającego odbiorcy. W przyszłym roku ma zostać z kolei uruchomiony konsumencki Meta Quest 3, jednak jak na razie to „dwójka" wiedzie prym.

Ostatnia aktualizacja jeszcze zwiększyła jego żywotność, bo teraz dzięki aktualizacji zestaw stanie się szybszy, dzięki poprawie wydajności. Meta zwiększyła maksymalną częstotliwość taktowania z 490 MHZ do 525 MHz, co sprawia, że wydajność gogli wzrośnie nawet o 7%.

Jak przyspieszyć Questa 2?

„Aby czerpać korzyści z tej aktualizacji, nie jest potrzebna żadna integracja ani kodowanie - system dynamicznego taktowania automatycznie zwiększy częstotliwość, gdy wykryje, że Twoje urządzenie może z niego skorzystać." - czytamy na blogu Mety. Producent informuje też, że dla obecnej wersji systemu operacyjnego gogli v47, aby uzyskać dodatkową szybkość, konieczne jest krótkie wprowadzenie gogli w stan uśpienia. Albo przez dwukrotne wciśnięcie przycisku zasilania, albo zdjęcie i założenie gogli z powrotem na głowę. Począwszy od wersji systemu v49, dodatkowa moc obliczeniowa będzie dostępna natychmiast i nie będzie wymagać dodatkowych czynności po uruchomieniu gogli.

Co więcej, jeśli twój Quest 2 ma włączoną funkcję dynamicznego foveation w ustawieniach, procesor graficzny podniesie taktowanie z 490 do 525 MHz, aby utrzymać wysoką jakość obrazu, zamiast zmniejszać foveation (która obniża szczegółowość obrazu w zależności od tego, na co patrzysz). Rezultatem powinna być ogólnie lepsza jakość obrazu.

