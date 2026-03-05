Gry komputerowe

Kontrowersyjne nagranie z Białego Domu. Tak przedstawili wojnę

przeczytasz w 1 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarz

Biały Dom opublikował nagranie z pierwszych godzin operacji przeciwko Iranowi, chwaląc się zniszczonymi celami. Autorzy porównują woję do zwycięstwa drużyny w Call of Duty: Modern Warfare 2.

W sobotę 27 marca 2026 r. Stany Zjednoczone oraz Izrael rozpoczęły szeroko zakrojoną operację wojskową przeciwko Iranowi. Operacja, nazwana przez Pentagon "Epicką Furią”, rozpoczęła się od zmasowanych ataków lotniczych. 

Kontrowersyjne nagranie z Białego Domu 

Kontrowersje wywołała publikacja materiału wideo przez Biały Dom. W nagraniu przedstawiono dynamiczne ujęcia eksplozji i zniszczonych celów – dronów, okrętów oraz budynków wojskowych. Styl montażu miał przypominać estetykę gier komputerowych.

Bardziej spostrzegawczy zauważą, że początek nagrania pochodzi z gry Call of Duty: Modern Warfare 2 i użycie MGB (Mass Guided Bombs). Po aktywowaniu ataku nad mapą pojawia się ogromny samolot, który wystrzeliwuje pięć pocisków, natychmiast zapewniając zwycięstwo drużynie, która go wezwała.

"Dwa razy większa siła szoku i grozy” 

Pentagon w oficjalnym podsumowaniu pierwszej fazy operacji podkreślił jej skalę. Według komunikatu Stany Zjednoczone podczas działań zapewniły dwa razy większą siłę szoku i grozy niż w Iraku w 2003 roku

Amerykańscy dowódcy poinformowali również, że w ciągu pierwszych 100 godzin operacji "Epicka Furia” zatopiono ponad 20 okrętów irańskiej floty, w tym jednostki patrolowe oraz kilka większych okrętów wsparcia. Waszyngton twierdzi, że znacząco ograniczyło to zdolności Iranu do prowadzenia działań na wodach Zatoki Perskiej.

Sztuczna inteligencja Misja AI

Komentarze

1
avatar
  • avatar
    rafals17
    0
    tym krajem naprawdę rządzą idioci

