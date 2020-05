Szczęki to dla niektórych film zasługujący nawet na miano kultowego. Zastanawialiście się, jak mógłby wyglądać z perspektywy rekina ludojada? Maneater wydaje się na to pytanie odpowiadać, chociaż nie ucieka od bardziej humorystycznego podejścia.

Dziś premiera Maneater

O Maneater wspominaliśmy już kilkukrotnie, od samego początku trudno było bowiem odmawiać twórcom pomysłowości. Teraz każdy może samemu przekonać się, czy warto było na tę grę czekać. Premierę Maneater zaplanowano bowiem właśnie na dziś. Gra trafiła na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Pudełkowa edycja Day One oferowana jest z dodatkiem - ewolucją żarłacza tygrysiego, która pozwala trawić praktycznie wszystko. Tym samym zwiększa to zdolność do pozyskiwania niezbędnych składników odżywczych z ofiar. Na tym nie koniec, bo za kilka miesięcy gra ma zadebiutować także na Nintendo Switch.

„Od momentu ogłoszenia gry Maneater na E3 2018 zostaliśmy zalani falą wsparcia i zainteresowania przez fanów. Bardzo nas cieszy, że gracze wreszcie będą dziś mogli zatopić zęby w pierwszym RPG akcji z otwartym światem traktującym o byciu rekinem!” - John Gibson, CEO i współwłaściciel Tripwire Interactive

Czy warto zagrać w Maneater?

Twórcy określają Maneater jako RPG akcji z otwartym światem. Gracze wcielają się w rekina, w związku z tym zdecydowaną większość czasu spędza się tutaj pod wodą. Na początku ma się do czynienia z malutkim żarłaczem tępogłowym, głównym celem jest w związku z tym przetrwanie. W miarę postępów zwierzęcy bohater ewoluuje i rośnie w siłę. Zaczyna siać coraz większy postrach wśród przeciwników - ludzkich i zwierzęcych. Głównym celem jest zemsta na okrutnym rybaku, który swojego czasu zamordował matkę rekina.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że Maneater to propozycja podchodząca do tematu z przymrużeniem oka. Twórcy zdecydowali się na sporą dawkę humoru i to akurat wyszło grze na plus. Tych jest zresztą nieco więcej, aczkolwiek do ideału daleko. Z pierwszych recenzji wynika, że średnia ocen Maneater będzie oscylować w granicach 60-70%.

GamesRadar+ - 80%

We Got This Covered - 80%

PlayStation Universe - 80%

Push Square - 70%

GameSpot - 70%

DualShockers - 60%

Twinfinite - 60%

Wccftech - 60%

Co dokładnie jest tu godne pochwały, a co trzeba chwalić? O tym możecie przekonać się w naszej recenzji Maneater.

Źródło: Deep Silver

Warto zobaczyć również: