Nvidia rusza z kolejną promocją dla kupujących karty graficzne GeForce RTX 3000. Tym razem można zgarnąć za darmo Marvel's Midnight Suns.

Koniec roku to świetny moment na zakup karty graficznej do grania. Producenci kuszą nie tylko sporymi obniżkami cen, ale też promocjami z darmowymi grami.

Marvel's Midnight Suns za darmo do kart GeForce RTX 3000

Nvidia przygotowała nową promocję dla kupujących karty graficzne ze starszej serii GeForce RTX 3000 (a także wyposażone w nie komputery stacjonarne) – przy zakupie sprzętu będzie można tutaj otrzymać za darmo kod uprawniający do bezpłatnego pobrania cyfrowej wersji gry Marvel's Midnight Suns na PC.

Promocja obejmuje następujące karty graficzne:

GeForce RTX 3090 Ti

GeForce RTX 3090

GeForce RTX 3080 Ti

GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3070 Ti

GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 3060

Wybór Marvel's Midnight Suns wcale nie jest przypadkowy. Nowy tytuł Firaxis Games potrafi wykorzystać potencjał ray tracingu oraz techniki DLSS, dzięki czemu gracze będą mogli liczyć na bardziej realistyczną grafikę, przy zachowaniu dobrej płynności animacji.

Jak otrzymać za darmo Marvel's Midnight Suns?

Promocja obowiązuje do 6 stycznia 2023 roku (lub do wyczerpania zapasów) – przy zakupie wymienionej karty lub komputera będzie można otrzymać kod uprawniający do bezpłatnego pobrania gry w platformy Steam. W Polsce akcja jest prowadzona w dużych sklepach z elektroniką (m.in. Komputronik, Media Expert i Morele). Wszystkie szczegóły akcji znajdziecie tutaj.

Źródło: Nvidia