Mapy Google zyskały właśnie nowość, która jest efektem współpracy z producentem aut sportowych. McLaren i jego centrum technologiczne jest teraz dostępne na wyciągnięcie ręki dla każdego.

Pojawienie się wirtualnego spaceru po McLaren Technology Centre w Street View (Mapy Google) to efekt współpracy giganta z Mountain View z producentem supersamochodów z brytyjskiego Woking. Fani “królowej motorsportu” mogą sobie teraz umilić oczekiwanie do kwietnia na kolejny wyścig – uruchamiając Mapy Google.

Centrum technologiczne McLaren w Mapach Google

Logotypy marek należących do Google (m.in. Android lub Chrome) wyświetlają się na specjalnych ekranach wbudowanych w bolidy F1 należące do zespołu McLaren. To nowa technologia w motorsporcie, która w przyszłości ma być stosowana na szerszą skalę np. na kaskach kierowców.

Współpraca zespołu z Google to jednak nie tylko reklamy umieszczone na samochodach. To także udostępnienie wirtualnego spaceru dla fanów F1 w ramach Street View. W jego przygotowaniu uczestniczył Oscar Piastri, jeden z kierowców McLaren startujący w sezonie 2023.

Co zobaczymy przechodząc na odpowiednią stronę Map Google? Są przede wszystkim wyścigowe bolidy, a użytkownik może wejść z nimi w interakcję i “usiąść” za ich kierownicą. Nie brakuje nowych, ale też tych nieco starszych modeli supersamochodów. Każdy z nich został krótko opisany, uwzględniając przy tym m.in. liczbę wyprodukowanych egzemplarzy, rozpoczęcie produkcji – ale też garść najistotniejszych ciekawostek dotyczących poszczególnych aut. W centrum technologicznym producenta znajdzie się też szereg historycznych pojazdów (MP4/2 z 1984 r. oraz nieco młodszy MP4/20 z 2005 r.).

rozwiń

Wirtualną przechadzkę po McLaren Technology Centre w Mapach Google można przenieść poza obszar, w którym wystawione są samochody pokazowe. Choć dla wielu stanowią one najciekawszy element, to w budynku znajduje się wiele innych miejsc, do których można zajrzeć i poczytać więcej na temat ich zastosowania.