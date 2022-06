Geekbuying organizuje Tydzień Marki – wielką wyprzedaż, dzięki której za zdecydowanie mniejsze pieniądze możesz sprawić sobie nowiusieńki rower elektryczny albo robota, który poodkurza dom za ciebie.

Trwa Tydzień Marki w Geekbuying – to mega promocja

W sklepie Geekbuying trwa Tydzień Marki – to specjalna wyprzedaż, podczas której możesz zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy przy zakupach urządzeń coraz popularniejszych także w naszym kraju marek. Na liście znajdują się między innymi producenci sprzętu odkurzającego, tacy jak JIMMY czy Roborock, rowerów – jak Fiido, Eskute czy Fafrees, a także akcesoriów – pokroju Bluetti czy Tronsmart.

Jak to działa? Produkty tych i jeszcze innych marek są teraz dostępne w cenach obniżonych nawet o kilkaset złotych, a do tego możesz jeszcze skorzystać z kuponu, który jeszcze bardziej obniży wartość koszyka. Te kody promocyjne to:

Marki200 – 20 zł zniżki na zakupy od 200 zł

Marki700 – 40 zł zniżki na zakupy od 700 zł

MarkiJIMMY8 – 100 zł zniżki na zakupy produktów JIMMY od 800 zł

Marki2000 – 100 zł zniżki na zakupy od 2000 zł

Marki5000 – 250 zł zniżki na zakupy od 5000 zł

MarkiNavee – 120 zł zniżki na zakupy produktów Navee

Jak to w Geekbuying możesz również liczyć na darmową wysyłkę w ciągu 2-3 dni roboczych oraz wygodne płatności w systemie Przelewy24/BLIK. No dobrze, ale przejdźmy już do tego, co konkretnie można (i warto) kupić podczas Tygodnia Marki.

Efektywne odkurzanie w dobrej cenie

Przecenione zostały między innymi pionowe odkurzacze bezprzewodowe Jimmy H9 Pro i JV85 Pro. Ten pierwszy zachwycił naszego recenzenta, który przyznał mu notę 4,8 na 5 oraz odznaczenie za super ergonomię. O drugim zaś wspominaliśmy w naszym rankingu odkurzaczy pionowych. Oba te sprzęty mogą pochwalić się wysoką precyzją i wydajnością, wygodną konstrukcją i do tego jeszcze długim czasem działania między ładowaniami.

A jeśli interesuje cię zupełnie automatyczne sprzątanie, to Tydzień Marki jest okazją, by sprawić sobie robota odkurzającego. Na liście znajdują się między innymi dwa testowane przez nas modele: Roborock S7 oraz Roborock Q7 Max – sprawdź nasze porównanie, by przekonać się, który będzie lepszy dla ciebie. Największym atutem tego pierwszego jest wibrujący mop, drugiego zaś bardzo duża moc ssania.

Promocja na rowery elektryczne w Geekbuying

Geekbuying to też teraz szczególnie atrakcyjne miejsce dla osób rozglądających się za rowerem elektrycznym. Dla każdego coś się znajdzie – mamy tu lekkiego składaka Fiido D2S na 16-calowych kołach, mamy miejską damkę Fafrees 20F054 z bagażnikiem i mamy górala Eskute Netuno z mocnym silnikiem i pojemnym akumulatorem. Na zakupie każdego z nich możesz teraz nieźle zaoszczędzić.

Dodajmy, że Fiido D2S jest wyposażony w 250-watowy silnik i 3 tryby prędkości, a maksymalny zasięg w zależności od ustawień wynosi 40-55 kilometrów; Fafrees 20F054 ma 20-calowe koła, 7-biegowe przerzutki i zasięg na poziomie 50-55 kilometrów; a osadzony na 27,5-calowych kołach Eskute Netuno może pochwalić się momentem obrotowym 45 Nm i akumulatorem Samsung zapewniającym nawet 100 km zasięgu.

Tydzień marki w Geekbuying – co jeszcze warto kupić?

Tydzień marki w Geekbuying to jednak nie tylko odkurzacze i rowery. W niższych cenach dostępne są też między innymi bezprzewodowe głośniki Tronsmart, drukarki 3D Creality oraz przenośne stacje zasilania Bluetti Poweroak z panelami solarnymi. Niedawno testowaliśmy tego typu rozwiązanie i zdecydowanie przypadło nam do gustu. Sprawdź pełną ofertę promocyjną i poniższe przykłady – być może znajdziesz tu coś dla siebie: