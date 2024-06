Na lato jak znalazł. Mega wyprzedaż w Geekbuying

Czerwcowa wyprzedaż w Geekbuying do okazja, której łowcy promocji nie mogą przegapić. Oferta trwa właściwie przez cały miesiąc – kończy się dopiero 30 czerwca, a w sklepie każdego dnia pojawiają się nowe Hity Dnia.

Płatna współpraca z Geekbuying

Bez względu na to, na jaką promocję teraz polujesz, w Geekbuying znajdziesz dosłownie wszystko, co może ci się przydać w nadchodzących miesiącach, ale nie tylko. W ofercie tego popularnego sklepu znajduje się całe mnóstwo produktów w atrakcyjnych cenach, a jakby tego było mało – z darmową i szybką wysyłką na terenie Polski. Oznacza to, że zamawiając produkt z promocji, już kolejnego dnia możesz mieć go w swoim domu.

Czerwcowa wyprzedaż w Geekbuying

Trwająca do 30 czerwca br. wyprzedaż w tym popularnym sklepie to nie tylko promocje sięgające nawet 50 proc. W ramach Mega Wyprzedaży Czerwca sklep oferuje Hity Dnia, czyli błyskawiczne promocje na różne produkty każdego dnia. W niektórych przypadkach przeceny sięgają nawet kilku tysięcy złotych.

To jednak nie wszystko, bowiem w Geekbuying pojawił się konkurs z kuponami do wygrania. Dzięki nim możesz wygrać m.in. hulajnogi elektryczne KuKurin C1 Pro, S3 Pro, ale też szereg innych produktów, w tym robot sprzątający Freo X Plus czy odkurzacz JIGOO C300. Zamawiając wybrane produkty w ramach czerwcowej wyprzedaży, możesz też liczyć na gratisy do zamówień.

Jakie promocje pojawiły się w czerwcu na Geekbuying?

Jak lato, to i rower. Poszukujący dobrego “elektryka” powinni zainteresować się wycenionym na 4299 zł EUENI FXH009 Pro, który bez dwóch zdań będzie przyciągać spojrzenia na ulicy.

źródło: materiały partnera

Grube, 20-calowe opony w tym rowerze elektrycznym pozwolą ci poruszać się wygodnie nie tylko w miejskim gąszczu, ale też wyjechać na drogi szutrowe, kiedy pojawi się taka potrzeba. Dodatkową wygodę zapewnią amortyzatory, które zredukują każdy wybój podczas podróży. Nie bez znaczenia dla komfortu podczas jazdy są też markowe przerzutki Shimano (7-stopniowe).

W trybie wyłącznie elektrycznym EUENI FXH009 Pro może pokonać jednorazowo nawet 50 km. Zasięg ten można zwiększyć niemal dwukrotnie, do 96 km, jeśli włączysz tryb wspomagany. Zasługą takich parametrów są wyjmowana bateria 15 Ah i silnik bezszczotkowy o mocy 750 W. To połączenie gwarantujące duże przyspieszenie i bardziej niż zadowalający zasięg.

Zapas prądu na każdą okazję

Jeśli już jesteśmy w temacie produktów wykorzystywanych na zewnątrz, Geekbuying nie zapomina o osobach preferujących odpoczynek w towarzystwie natury, z dala od miejskiego zgiełku. Dlatego na promocji w czerwcowej wyprzedaży pojawiła się przenośna stacja zasilania FOSSiBOT F2400, którą przeceniono z 6999 zł na 3759 zł. Ten duży powerbank to prawdziwy potwór, który zapewni prąd w miejscu, gdzie dostęp do elektryczności jest utrudniony.

FOSSiBOT F2400 charakteryzuje się pojemnością na poziomie 2048 Wh i mocą wyjściową 2400 W. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że z tym urządzeniem zasilisz właściwie każde urządzenie na prąd.



źródło: materiały partnera

Nie ma znaczenia, czy w podróż poza miasto bez bieżącego dostępu do prądu zabierzesz czajnik elektryczny, ekspres do kawy, projektor czy nawet telewizor. F2400 poradzi sobie z każdym tym urządzeniem. Dzięki niemu kilkadziesiąt razy naładujesz laptopa, zasilisz projektor na długie godziny, ale też podłączysz kilka źródeł światła i oczywiście naładujesz smartfona (nawet 170 razy).

FOSSiBOT może pełnić funkcję UPS, czyli awaryjnego zasilania w domu. Nie musisz więc używać go wyłącznie jako narzędzia na wyjazdy w miejsce z ograniczonym dostępem do prądu. Co również ważne, wbudowana w nim bateria LiFePO4 ma wytrzymałość przynajmniej 3500 cykli, więc na długo zapomnisz o jakiejkolwiek degradacji akumulatora.

Promocje również na urządzenia dla domu

Geekbuying ma w ofercie coś, co docenisz, jeśli preferujesz wypoczynek w domu. Promocja na monitor gamingowy KTC G27P6 to ukłon w stronę graczy, którzy poszukują bardzo dobrego sprzętu za rozsądne pieniądze. Ten OLED-owy monitor został przeceniony w ramach czerwcowej promocji o 1130 zł i kosztuje teraz 2869 zł (poprzednio 3999 zł). Czym dokładnie może podbić serca graczy?



źródło: materiały partnera

Przede wszystkim na uwagę zasługuje wspomniana matryca OLED o przekątnej 27 cali, rozdzielczości 2560x1440 px i częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz. W tej cenie propozycja od KTC to wybór doskonały. Niski czas reakcji 0,03 ms (GTG), kontrast 1500000:1, obsługa KVM i wbudowany głośnik – to zestaw dla każdego, komu zależy na obrazie wysokiej jakości, detalach i rzeczywistemu odwzorowaniu kolorów. Do tego w KTC G27P6 nie brakuje różnego rodzaju portów, które pozwolą połączyć monitor z komputerami, laptopami, konsolami (PlayStation, Xbox) etc.

Jeśli jednak świat gamingu to nie twoja bajka, bez obaw. Geekbuying ma też coś dla domu – robot odkurzający Narwal Freo X Plus w promocyjnej cenie 1399 zł (poprzednio 2149 zł).

To domowy pomocnik o mocy ssącej na poziomie 7800 Pa. Dzięki temu Freo X Plus usuwa 99 proc. kurzu z podłóg i dywanów. Wysoka moc bynajmniej nie oznacza, że odkurzacz jest głośny – wręcz przeciwnie. Propozycja od Narwal jest na tyle cicha, że nie będzie ci przeszkadzać, kiedy uruchomisz sprzątanie, przebywając w domu.



źródło: materiały partnera

Największymi zaletami Narwal Freo X Plus są jednak mop oraz układ trzech laserów. Ten pierwszy w porównaniu z konkurencją gwarantuje efekt głębokiego czyszczenia uporczywych plam, natomiast lasery sprawiają, że urządzenie doskonale odnajdzie się w każdym pomieszczeniu i rozpozna małe bądź duże przeszkody.

Z robotem Narwal Freo X Plus w domu możesz zapomnieć o sprzątaniu nawet na 7 tygodni. Tak długo bowiem nie trzeba opróżniać zbiornika na kurz. Kiedy zajdzie taka potrzeba, w zestawie z odkurzaczem znajdują się zapasowe worki.

Decydując się na zakup któregokolwiek produktu podczas czerwcowej promocji Geekbuying warto pamiętać, że sklep oferuje darmową dostawę na terenie Polski.

Płatna współpraca z Geekbuying