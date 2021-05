Zdjęcie z dzieciństwa Zoe Roth, które przeszło do historii Internetu zostało sprzedane przez bohaterkę za niespełna 500 tysięcy dolarów. Na co kobieta przekaże zarobione pieniądze?

Historia mema “Disaster girl” - możesz jej nie znać

Zdjęcie, które można nazwać już “klasykiem” w kategorii memów internetowych zostało wykonane w 2005 roku przez ojca Zoe Roth.

Historia zdjęcia nie jest na szczęście tak drastyczna, na jaką wygląda. Zrobiono je, kiedy kilkuletnia wówczas Zoe wybrała się z rodzicami przed płonący dom. Pożał był w pełni kontrolowany i nadzorowany przez lokalnych strażaków, w związku z czym w historii brak jakiegokolwiek “katastrofalnego” elementu.

Jak to często bywa ze zdjęciami - wyglądało to mniej więcej tak - “Zoe, uśmiechnij się. Zrobię Ci zdjęcie przy płonącym domu do albumu.”

Zdjęcie wyszło, jak wyszło i wkrótce stało się hitem Internetu.

Fotografia sprzedana za niespełna 500 tysięcy dolarów

Mem “Disaster girl” został sprzedany przez samą Zoe Roth - bohaterkę fotografii. Szczęśliwym nabywcą został użytkownik posługujący się pseudonimem 3FMusic. Transakcja opiewała na 180 Ether, co w przeliczeniu oznacza ok. 473 tysiące dolarów, a więc niespełna 1,8 miliona złotych.

Zdjęcie przekazano jako NFT (niewymienialny token), a właściciel nie przejął praw autorskich, które nadal należą do rodziny Roth.

Zarobione pieniądze trafią na cele charytatywne i spłatę kredytu studenckiego.

Zoe Roth (Disaster Girl) w 2005 i 2021 roku

Mająca dziś 21 lat Zoe, poinformowała, że oryginalne zdjęcie zostało sprzedane, aby mogła spłacić kredyt studencki. Oprócz tego - część zarobionej kwoty zostanie przekazana na cele charytatywne.

Źródło: nytimes.com

Warto zobaczyć również: