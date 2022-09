W sieci pojawił się nowy zwiastun gry Men of War II. Pokazuje, że produkcja idzie w dobrym kierunku, ale też niestety informuje o opóźnieniu premiery.

Premiera Men of War II opóźniona

Jednak nie w tym, a dopiero w 2023 roku na rynku zadebiutuje Men of War II – wyczekiwana kontynuacja ciepło przyjętej strategii czasu rzeczywistego ukraińskiego studia Best Way. Jednym z powodów jest rosyjska agresja, która spowodowała konieczność zmiany lokalizacji ekipy. Trudna sytuacja tylko dodała jednak wiatru w żagle i teraz autorzy mają w planach stworzenie jeszcze większej i bardziej rozbudowanej produkcji niż zakładała to wstępna koncepcja.

Faktycznie trzeba przyznać, że na najnowszym zwiastunie gra Men of War II wygląda naprawdę dobrze. Zresztą po prostu na to spójrz…

Zobacz najnowszy zwiastun Men of War II:

Czego spodziewać się po Men of War II?

Men of War II to osadzony w realiach II wojny światowej RTS, cechujący się wiernością historyczną, wartką akcją i rozbudowanymi funkcjami taktycznymi. W tej odsłonie nie zabraknie zaawansowanej sztucznej inteligencji, otoczenia podatnego na destrukcję oraz pełnego wsparcia dla modów.

W grze czekać będą na nas dwie kampanie fabularne (aliancka i sowiecka) oraz kilka trybów rozgrywki wieloosobowej (zarówno w kooperacji, jak i rywalizacji).

Źródło: Fulqrum Publishing