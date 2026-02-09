Od 9 lutego smartfony vivo trafiły do oferty RTV Euro AGD. Na start przygotowano zniżki na flagowe modele oraz popularne modele ze średniej półki.

RTV Euro AGD uruchomił sprzedaż smartfonów vivo w sklepie internetowym. Dystrybutor zapowiada, że w kolejnych etapach urządzenia pojawią się także w salonach stacjonarnych. Na debiut przygotowano pakiet promocji obejmujący flagowce i modele ze średniej półki.

Flagowy vivo X300 Pro z rabatem i optyką ZEISS

Najmocniejszy vivo X300 Pro kierowany do fanów mobilnej fotografii dostępny jest w zestawie z vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender. Na komplet obowiązuje rabat 800 zł. Producent podkreśla rozszerzone możliwości zbliżenia i precyzyjnego kadrowania bez utraty detali.

X300 Pro zebrał wyróżnienia w branżowych plebiscytach (oraz zyskał uznanie naszej redakcji). Zdobył m.in. tytuł Konsumenckiego Lidera Jakości - Debiut Roku 2025.

vivo X300: kompakt klasy premium w promocyjnej cenie

W ofercie znajduje się także vivo X300, który łączy smukłą formę z rozbudowanymi aparatami, podobnie jak topowy model. Cena promocyjna wynosi 4 499 zł. To propozycja dla osób, które chcą sprzętu premium w bardziej kompaktowym wydaniu.

Zniżki na średnią półkę: X200 FE, V50 i V60 Lite

Promocją objęto vivo X200 FE z aparatami ZEISS. Model jest tańszy o 500 zł i ma zapewniać wysoką jakość zdjęć w dzień i po zmroku. Vivo V50 kosztuje 1 999 zł zamiast 2 299 zł i stawia na portrety dzięki systemowi Aura Light.

V60 Lite celuje w długi czas pracy i wytrzymałość. Wyposażono go w pojemną baterię i aparat Sony. Cena promocyjna to 1 199 zł. Wszystkie modele łączą nowoczesny design, jakość wykonania i funkcje ułatwiające codzienne użycie.