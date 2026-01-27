Po niemalże pięciu latach Apple prezentuje drugą generację swojego lokalizatora. Tym razem Apple AirTag 2 ma być jeszcze precyzyjniejszy oraz głośniejszy. Do tego producent podkreśla troskę o prywatność.

Apple AirTag pomógł rozwinąć się kategorii lokalizatorów, choć nie był pierwszy i do dziś może irytować pewnymi ograniczeniami. Jeśli chcemy go gdzieś przewiesić lub zaczepić, musimy dokupić brelok. Biorąc pod uwagę, jak dużo takich rozwiązań zaproponowali zewnętrzni producenci, nietrudno założyć, że sprzęt znalazł się w plecakach wielu użytkowników.

Druga generacja była nieunikniona, choć Apple nie postarał się o wielkie innowacje produktowe, a raczej o odświeżenie formuły, która działała.

Apple AirTag 2 z ulepszeniami, ale i istotnym wymaganiem

Druga generacja lokalizatora w komunikacji producenta nazywa się po prostu “nowy AirTag”, ale dla porządku opiszę ją jako AirTag 2. W nowej generacji producent wymienił kilka rozwiązań. Przede wszystkim w znajdowaniu urządzenia na krótkim dystansie pomoże nowy chip Ultra Wideband, który zagościł w serii iPhone 17 i iPhone Air czy zegarkach Apple Watch Ultra 3 i Apple Watch serii 11.

W porównaniu do pierwszej generacji, funkcja wyszukiwania w bliskiej odległości pozwala teraz znajdować lokalizator z odległości nawet o 50 proc. większej niż poprzednio. Ulepszenia doczekał się także moduł Bluetooth, który rozszerza zasięg, w jakim możemy poszukiwać rzeczy. Znajdowanie dokładne w bardziej precyzyjnej odsłonie zadziała z zegarkami Apple Watch od serii 9 lub modelami od drugiej odsłony serii Ultra.

Apple AirTag 2 zadziała z iOS 26 (źródło: Apple)

Nowością przydatną przy znajdowaniu będzie także ulepszony głośnik. Apple przemodelowało wewnętrzny układ podzespołów, dzięki czemu AirTag 2 jest o 50 proc. głośniejszy od poprzednika. Według zapewnień Apple pozwoli to na usłyszenie go z odległości dwukrotnie większej niż poprzednio.

Zdaniem Apple nowa generacja AirTaga jeszcze mocniej stawia na prywatność. Firma informuje, że lokalizator nie przechowuje fizycznie danych o lokalizacji ani jej historii na urządzeniu, a komunikacja z aplikacją Znajdź jest w pełni szyfrowana. Być może dlatego Apple postawiło jako wymóg korzystania z najnowszej wersji iOS 26 lub iPad OS 26, a w przypadku zegarków - watchOS 26.2.1. Na szczęście Apple zmienił język projektowania Liquid Glass i nie wymusza go w tak dużym stopniu jak poprzednio.

Poza tym AirTag 2 zachował te same wymiary, co poprzednik. Zmieniła się tylko masa – teraz wynosi 11,8g, o 0,8g więcej niż w pierwszej generacji. Urządzenie nadal zasilają baterie CR2032. Obudowa zachowała także wodo- i pyłoszczelność w standardzie IP67. Na pokładzie oprócz Bluetooth i Ultra Wideband, producent zaimplementował także NFC.

Cena jednego AirTaga 2 to 149 złotych, zaś pakiet czterech będzie kosztował 499 złotych. Do każdego lokalizatora Apple proponuje brelok FineWoven, wykonany w 68 proc. z materiałów pochodzących z recyklingu, dostępny w kolorach lisio pomarańczowym, nocnym fioletowym, granatowym, mchowym i czarnym za 179 złotych. Nowy lokalizator pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym tygodniu.

Źródło: Apple