Chiny znów wyprzedziły świat. Mają internet o prędkości 10 Gb/s

Xiong’an stał się pierwszym miastem z siecią 10G, oferującą prędkość pobierania bliską 10 Gb/s. Nowa infrastruktura nie tylko przyspiesza internet domowy, lecz także wspiera miasta inteligentne i technologie jutra. Futurystyczne wizje szybko mogą stać się teraz rzeczywistością.

Chiny zrobiły ogromny krok w stronę ultraszybkiego internetu. W nowej strefie technologicznej w Xiong’an, prowincji Hebei w pobliżu Pekinu, działa już pierwsza na świecie sieć szerokopasmową 10G, oparta na technologii 50G-PON. Gdy porównamy to do średniej prędkości internetu stacjonarnego na świecie, czyli mniej więcej 0,09-0,10 Gb/s to przepaść widać od razu.

Jak to dokładnie możliwe? Technologia PON (Passive Optical Network), czyli "pasywna sieć optyczna" to rodzaj sieci światłowodowej, która przesyła dane światłem (tak jak laser w kablu światłowodowym). "Pasywna" oznacza, że między centralą, a domem użytkownika nie ma aktywnych urządzeń, które wzmacniają sygnał - działa dzięki specjalnym splitterom, rozgałęziających sygnał, co obniża koszty i zwiększa niezawodność.

Film 4K pobierze się w kilka sekund

Jak podają zagraniczne serwisy, dzięki temu, prędkość pobierania zbliża się do 10 Gb/s, co pozwala pobrać pełnometrażowy film w jakości 4K w kilka sekund. "Dzięki modernizacji podstawowej architektury sieci dostępowej światłowodowej, przepustowość pojedynczego użytkownika wzrasta z tradycyjnego poziomu gigabitowego do poziomu 10G, a opóźnienie sieci zostaje zredukowane do poziomu milisekund" - ogłoszono w komunikacie. Stoi za tym Huawei współpracujący z China Unicom.

Według opublikowanych danych rzeczywista prędkość pobierania w sieci osiągnęła 9834 Mb/s, a prędkość wysyłania wynosiła 1008 Mb/s. Znacznie przekracza to obecne standardy szerokopasmowego dostępu do domu i otwiera nowe możliwości wykorzystania technologii o dużym obciążeniu: wideo 8K, usługi w chmurze, rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną.

Futurystyczne wizje stają się rzeczywistością

Sieć 10G to nie tylko szybki internet domowy. To fundament dla miast inteligentnych nowej generacji. Ekstremalnie niska latencja (oznaczająca, że sygnał przemieszcza się bardzo szybko, z minimalnym opóźnieniem) umożliwia m.in.: autonomiczne pojazdy komunikujące się w czasie rzeczywistym, zaawansowaną telemedycynę, stabilne transmisje wideo 8K oraz masowe wdrożenia AI, IoT i cyfrowych bliźniaków miast. Dzięki temu infrastruktura nie tylko wspiera codzienne użytkowanie, lecz także zaawansowane technologie, które jeszcze kilka lat temu były jedynie futurystyczną wizją.

Dodatkowo sieć 10G może zrewolucjonizować rynek rozrywki i edukacji. Streaming w jakości 8K stanie się standardem, a wirtualna rzeczywistość i gry online będą działać bez opóźnień, co otwiera nowe możliwości w nauce zdalnej, telekonferencjach czy interaktywnych wydarzeniach kulturalnych. Eksperci podkreślają, że sieć 10G może sprostać rosnącym wymaganiom społeczeństwa cyfrowego i zapewnić silne wsparcie dla nowych technologii, co oznacza, że zarówno instytucje publiczne, jak i firmy mogą korzystać z ultraszybkiego internetu do wdrażania innowacyjnych projektów.

Sieć 10G PON się rozwija i coraz więcej operatorów go wdraża

Uruchomienie sieci 10G umacnia Chiny jako światowego lidera w dziedzinie infrastruktury cyfrowej. Już rok temu kraj dysponował 4,25 mln stacji 5G - więcej niż jakikolwiek inny na świecie. W praktyce oznacza to środowisko gotowe na rozwój innowacji cyfrowych, takich jak transmisje danych z satelitów z prędkością 100 Gb/s. Jak podaje zte.com, globalna liczba portów 10G PON przekroczyła już 30 milionów, a technologia ta staje się standardem przy modernizacji światłowodów. Ta prędkość przestaje być więc tylko przyszłością, a staje się realną opcją dla wielu operatorów sieci. Według prognoz, do 2026 r. liczba instalowanych portów 10G PON ma przewyższyć liczbę starszych GPON. Jak podał Huawei, operatorzy w Chinach zaczęli uruchamiać komercyjne pakiety 10 Gb/s oparte na 50G PON, np. w Szanghaju, co faktycznie oznacza wejście na rynek 10‑gigabitowego internetu domowego.

W Europie pojawiają się testy i wdrożenia przyszłościowych standardów 25/50/100G PON, choć wciąż to bardziej pilotaże niż masowe oferty. To jednak dowód, że rynek światłowodów intensywnie się przygotowuje do ultraszybkich sieci. Ten projekt pokazuje jedno: przyszłość ultraszybkiego internetu nie jest już wizją - ona właśnie zaczęła działać.

