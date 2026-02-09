iOS 26.4 na horyzoncie. Polscy użytkownicy iPhone’ów wstrzymują oddech

Czy Apple wykorzysta Gemini, by dostarczyć Siri po polsku? Przekonamy się lada moment.

Jak donosi Bloomberg, Apple planuje wydać pierwszą deweloperską betę systemu iOS 26.4 w tygodniu zaczynającym się 23 lutego. Z reguły tego typu uaktualnienia wypuszczane są w pierwszej połowie tygodnia.

Choć mowa o wersji testowej, jej debiut jest o tyle istotny, że uchyli rąbka tajemnicy na temat opracowywanych przez Apple’a nowości. A tych ma nie brakować.

iOS 26.4 z nową wersją Siri

Z informacji uzyskanych przez Bloomberga wynika, że iOS 26.4 będzie pierwszą wersją systemu zintegrowaną z dużymi modelami językowymi Gemini. W styczniu Apple ogłosił, że zrezygnował z samodzielnego rozwoju sztucznej inteligencji i opłacił licencję za technologię Google’a. Szczegóły transakcji nie zostały ujawnione, ale nieoficjalnie mówi się, że twórcy Gemini otrzymają ponad miliard dolarów rocznie.

Dzięki zmianie silnika, Siri w iOS 26.4 ma zacząć udzielać lepszej jakości odpowiedzi na bardziej złożone zapytania. Firma rozważa ponoć nawet zorganizowanie publicznej prezentacji nowego asystenta.

Jakie są szanse na Siri po polsku?

Z punktu widzenia polskich użytkowników, kluczowe jest to, że duże modele językowe Gemini zostały zoptymalizowane pod kątem obsługi języka polskiego. Jeśli więc Apple zechce wydłużyć listę języków, z którymi można rozmawiać z Siri, będzie miał teraz ułatwione zadanie. Ale.

Samo użycie zewnętrznej technologii nie gwarantuje, że Apple zechce wykorzystać jej pełen potencjał, czego najlepszym przykładem jest łączność satelitarna w iPhone’ach 14 i nowszych. Producent wykorzystuje infrastrukturę filmy Globalstar, która pokrywa swoim zasięgiem ponad 120 krajów na świecie, ale Apple do dziś uruchomił swoją usługę jedynie w 17 z nich. Wśród nich nie ma Polski.

Mapa zasięgu Globalstar - dostawcy usług satelitarnych na iPhone'ach

Potencjalnie Apple mógł aktualnie przekierować swoje zespoły na wdrażanie i testowanie nowych funkcji, a niekoniecznie na rozszerzanie listy obsługiwanych języków. Zwłaszcza że Gemini jest prawdopodobnie tylko rozwiązaniem tymczasowym, więc najpewniej zespół Tima Cooka zapewni wsparcie tylko dla tych języków, dla których wsparcie w przyszłości będzie w stanie rozwijać samodzielnie.

Jeśli iOS 26.4 nie wniesie Siri po polsku, być może zmieni się to wraz z jesienną premierą systemu iOS 27, w którym ma się pojawić jeszcze bardziej zaawansowana wersja asystenta. Ale i na to gwarancji niestety nie ma, więc Polacy mogą jedynie uzbroić się w cierpliwość i obserwować ruchy giganta z Cupertino. Pierwsze powinniśmy ujrzeć jeszcze przed końcem lutego.