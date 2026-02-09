Intel szykuje nowe procesory. Tak, będą też nowe płyty główne
Intel szykuje niespodziankę dla fanów desktopów – nowe procesory Core Ultra 400 (Nova Lake) przyniosą więcej rdzeni, nową architekturę, większą pamięć podręczną, a wraz z nimi pojawią się zupełnie nowe płyty główne. Premiera jeszcze w 2026 r.
Intel przygotowuje się do premiery procesorów Nova Lake, które mają wprowadzić całkowicie nową konstrukcję do komputerów stacjonarnych. Doczekamy się nowej architektury, większej liczby rdzeni, a według niektórych przecieków także większej pojemności pamięci podręcznej.
Nowe procesory będą również wymagały nowych płyt głównych. Niestety, obecne modele z gniazdem LGA 1851 pójdą w odstawkę.
Nowe płyty główne Intel
Procesory Intel Nova Lake (najprawdopodobniej wydane jako seria Core Ultra 400) mają korzystać z nowych płyt głównych wyposażonych w gniazdo LGA 1954. Z informacji, do których dotarł serwis VideoCardz, wynika, że Intel planuje wprowadzić przynajmniej trzy modele chipsetów: Z990, Z970 oraz B960.
Szczegółowe informacje techniczne nie są jeszcze znane, jednak modele z serii Z najpewniej zaoferują możliwość podkręcania procesorów z odblokowanym mnożnikiem. Można się też spodziewać różnic w zakresie funkcjonalności – Z990 trafi prawdopodobnie do topowych płyt głównych, Z970 do nieco tańszych wariantów, a B960 do modeli ze średniej i niższej półki. Według źródła, Z970 ma bazować na tym samym układzie co B960, lecz będzie najpewniej programowo ograniczony.
Użytkownik Jaykihn opublikował na platformie X porównanie specyfikacji technicznej poszczególnych układów. Oprócz modeli Z990, Z970 i B970 w planach są także W980 i Q970, przeznaczone dla stacji roboczych.
Z porównania wynika, że płyty główne z chipsetami Z990 i Z970 umożliwią podkręcanie procesora (Z990 dodatkowo pozwala na zmianę taktowania magistrali BCLK) oraz pamięci RAM, podczas gdy B970 obsługuje wyłącznie podkręcanie RAM. Topowy Z990 zaoferuje również więcej linii PCI-Express 5.0, co pozwoli podłączyć większą liczbę dysków SSD PCIe 5.0, a także będzie wyposażony w więcej portów SATA, USB i Thunderbolt 4.
Kiedy nowa platforma Intela?
Procesory Intel Core Ultra 400 (Nova Lake) mają zastąpić w komputerach stacjonarnych obecne modele Core Ultra 200 (Arrow Lake). Zainteresowani będą musieli jednak jeszcze poczekać – Lip-Bu Tan, prezes i dyrektor generalny Intela, podczas sprawozdania finansowego za IV kwartał 2025 r. zdradził, że premiera nowych jednostek jest planowana na koniec 2026 r.
