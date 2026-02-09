PlayStation 6 z nietypową konfiguracją pamięci RAM. Nowe informacje w sieci

Sony jeszcze milczy, ale internet już huczy. Według najnowszych plotek PlayStation 6 ma zaoferować aż 30 GB pamięci GDDR7 i nowy układ od AMD. Jeśli to prawda, będzie to największa pojemność pamięci w historii konsol PlayStation.

PlayStation 6 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych premier w świecie gier. Choć Sony wciąż nie ujawniło oficjalnych szczegółów na temat nowej konsoli, wiadomo już, że sprzęt ma bazować na układzie zaprojektowanym przez AMD. Nowa architektura ma przynieść również nowe technologie graficzne, które przełożą się na płynniejsze działanie gier oraz jeszcze większy realizm rozgrywki.

W ostatnim czasie w sieci pojawiły się kolejne nieoficjalne doniesienia, tym razem dotyczące pamięci operacyjnej. Jeśli okażą się prawdziwe, PlayStation 6 może zaoferować najwięcej pamięci RAM w historii konsol Sony.

PlayStation 6 z nietypową konfiguracją pamięci RAM

Jak informuje Kepler L2, znany z ujawniania poufnych informacji na temat sprzętu, nowa konsola Sony ma zostać wyposażona aż w 30 GB pamięci GDDR7. Producent ma zastosować 10 układów pamięci 32 Gbps, które będą komunikować się za pomocą magistrali 16-bit, co łącznie da 160-bitową szynę danych.

Taka konfiguracja miałaby zapewnić przepustowość na poziomie 640 GB/s, co oznacza wyraźny krok naprzód względem obecnej generacji. Co istotne, podobnie jak w przypadku PS4 i PS5, pamięć ta będzie współdzielona pomiędzy procesor i zintegrowany układ graficzny.

Duży skok pojemności, mniejszy wzrost przepustowości

Jeśli plotki się potwierdzą, PlayStation 6 zaoferuje znacznie więcej pamięci operacyjnej niż poprzednie generacje. To szczególnie istotne w kontekście coraz bardziej zaawansowanych gier, wyższych rozdzielczości, ray tracingu oraz rozbudowanych światów open world.

Warto jednak zaznaczyć, że choć pojemność RAM-u wzrosłaby bardzo wyraźnie, to sama przepustowość zwiększyłaby się w mniejszym stopniu, co może sugerować, że Sony stawia tym razem bardziej na zapas pamięci niż na radykalny wzrost jej szybkości.

Pamięć RAM w konsolach PlayStation – porównanie

Dla lepszego zobrazowania skoku technologicznego warto spojrzeć na to, jak wyglądała pamięć RAM w kolejnych konsolach Sony:

PlayStation (PS1): 2 MB RAM + 1 MB osobno dla grafiki

PlayStation 2 (PS2): 32 MB RAM + 4 MB osobno dla grafiki

PlayStation 3 (PS3): 256 MB dla procesora + 256 MB osobno dla grafiki

PlayStation 4 (PS4): współdzielone 8 GB RAM

PlayStation 4 Pro (PS4 Pro): współdzielone 8 GB RAM + 1 GB osobno dla systemu

PlayStation 5 (PS5): współdzielone 16 GB RAM GDDR6 + 2 GB RAM DDR4 (system)

PlayStation 5 Pro (PS5 Pro): współdzielone 16 GB RAM GDDR6 + 2 GB RAM DDR5 (system)

Na tle poprzednich generacji 30 GB GDDR7 w PlayStation 6 wyglądałoby jak duży krok naprzód (chociaż nie rekordowy) i wyraźny sygnał, że Sony przygotowuje się na jeszcze bardziej wymagające technologicznie gry przyszłości.

Oczywiście na ten moment są to jedynie nieoficjalne informacje, dlatego należy je traktować z odpowiednim dystansem. Jeśli jednak plotki się potwierdzą, PlayStation 6 może okazać się jedną z najbardziej imponujących konsol w historii.